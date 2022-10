TVPLAY Roma, infortunio Dybala: “Mi rifiuto di pensarlo”

TVPLAY Roma, infortunio Dybala: è intervenuto il preparatore atletico Eugenio Albarella, che ha detto: “Mi rifiuto di pensarlo”

Tiene banco ovviamente l’infortunio di ieri di Paulo Dybala. Gli esami ai quali si è sottoposto oggi l’argentino hanno confermato le brutte sensazioni: difficilmente la Joya si rivedrà in campo prima del prossimo anno solare. Uno stop che mete a rischio ovviamente anche quella che è la sua partecipazione al Mondiale in Qatar. Insomma, brutte notizie.

Un infortunio che si è verificato nel momento in cui Dybala ha calciato il rigore che ha deciso la sfida contro il Lecce. Gol e lacrime. E preoccupazione subito tanta. Nel merito oggi a calciomercato.it su TV PLAY è intervenuto il preparatore atletico Eugenio Albarella, con un passato alla Juventus, che ha voluto fare un quadro della situazione.

TVPLAY Roma, le parole di Albarella

“Si fa fatica a dare dei giudizi se non conosci i particolari – ha spiegato – ma la dinamica è atipica anche se non è la prima volta. Un gesto esplosivo, un’immaginazione del gesto tecnico e magari poi cambiarlo all’ultimo istante”. Questa una prima spiegazione che s’è dato Albarella, che poi ha continuato.

“Io posso solo provare a parlare delle problematiche e mi rifiuto ovviamente di pensare che uno staff di alto livello come quello della Roma non sia in grado di gestire un giocatore come Dybala. La storia di Paulo parla di un giocatore che ha saltato quasi un terzo delle presenze e penso alla stagione 20-21 dove è stato fuori 120 giorni. Ogni annata è una storia a sé – ha continuato – e sappiamo anche che viviamo una stagione anomala. Gli infortuni sono sotto gli occhi di tutti e non solo in Serie A”. Nel mirino insomma le troppe gare ma anche un occhio a quello che è stato il passato di Dybala. Certo, ce ne vuole a infortunarsi su un calcio di rigore…