Calciomercato Roma, addio e scambio: colpo gobbo Milan

Calciomercato Roma, lo scambio dalla Spagna che rischia di mettere fuori gioco anche la Juventus: lo scenario.

Nelle prossime ore il quadro clinico sulle condizioni di Paulo Dybala sarà molto più chiaro. Ore di febbrile attesa in casa Roma sotto questo punto di vista, con i giallorossi che aspettano con impazienza il responso degli esami strumentali a cui si sottoporrà l’attaccante argentino, una volta riassorbitosi il versamento. I capitolini, tra l’altro, saranno anche impegnati in Europa League, nella gara di ritorno contro il Betis.

Confronto che si preannuncia assolutamente importante per il proseguo del cammino europeo della compagine di Mourinho, che non può più permettersi di sbagliare. Il successo ottenuto contro il Lecce, del resto, ha contribuito a dare continuità alla vittoria di San Siro contro l’Inter, con la Roma che sta provando a tenere il passo delle prime della classe. La zavorra legata agli infortuni, però, sta letteralmente falcidiando i giallorossi. E chissà che proprio con le big del nostro campionato non possano delinearsi intrecci importanti anche sul mercato. nei prossimi mesi.

Calciomercato Roma, scambio per Asensio: così lo può prendere il Milan

Uno dei nomi accostati con maggiore insistenza ai club italiani è quello di Marco Asensio, la cui permanenza al Real Madrid è tutt’altro che sicura. L’esterno offensivo spagnolo è legato ai Blancos da un contratto fino al 2023 che non è stato ancora rinnovato. Le parti, sotto questo punto di vista, continuano ad essere molto distanti, e non sono esclusi ribaltoni a stretto giro di posta. Accostato sia alla Juve che al Milan (tra le altre), potrebbero essere proprio i rossoneri a spuntarla.

Stando a quanto riferito da elgoldigital.com, infatti, il Real potrebbe proporre Asensio come pedina di scambio per Brahim Diaz, che a suon di prestazioni importanti sta calamitando nuovamente le attenzioni dei Blancos. Ricordiamo che nel contrato dello spagnolo è inserita un’opzione di riscatto per il Milan da circa 22 milioni di euro, con il Real che potrebbe esercitare il controriscatto versando nelle casse del Diavolo 27 milioni. Soldi che Florentino Perez punterebbe a non sborsare, inserendo nell’affare proprio Asensio.