Calciomercato Roma, ‘ritorno‘ a sorpresa: Milan e Juve in agguato

Calciomercato Roma, lo scenario che potrebbe portare all’addio immediato: Milan e Juventus continuano a monitorare la situazione.

La vittoria contro il Lecce ha permesso alla Roma di rosicchiare punti importanti ad Udinese ed Atalanta. Al termine di una prestazione non proprio esaltante, con caparbietà gli uomini di Mourinho sono venuti a capo di una partita nella quale i salentini hanno dimostrato per l’ennesima volta di poter mettere in difficoltà anche top club.

Nella sfida dell’Olimpico, ancora una volta, non ha brillanto a pieno il centrocampo. In questo primo scorcio di stagione, laddove Matic si è distinto quasi sempre per presenza fisica e qualità in fase di impostazione, Cristante in alcune circostanze non si è reso protagonista di prestazioni esaltanti, finendo inevitabilmente nel vortice delle polemiche. Ricordiamo che Tiago Pinto ha rinforzato la zona nevralgica del campo con l’innesto di Georginio Wijnaldum, che però è ancora fermo ai box. Mou spera di ritrovare l’olandese in tempi relativamente brevi, per provare ad imprimere quella svolta in mediana che potrebbe garantire il definitivo salto di qualità.

Calciomercato Roma, intrigo De Paul: Milan e Juve in agguato

Uno dei nomi accostati nelle scorse sessioni di calciomercato alla Roma è sicuramente quello di Rodrigo De Paul, profilo che non a caso è ritornato in auge nel tam tam mediatico estivo. Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, la permanenza dell’argentino all’Atletico Madrid non sarebbe affatto sicura, al punto che una cessione a stretto giro di posta dell’ex mezzala dell’Udinese non sarebbe affatto da escludere. Simeone non lo considera incedibile, e potrebbe avallarne l’addio a fronte di un’offerta importante. Sotto questo punto di vista, importanti le indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Secondo quanto riportato da “El Mundo Deportivo“, infatti, sia la Juventus che il Milan potrebbero ritornare ad essere opzioni importanti per il futuro di De Paul in estate. Difficile, però, che l’Atletico entri nell’ordine di idee di privarsi del proprio centrocampista per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro.