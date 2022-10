Roma, Mourinho ne vuole un altro: ecco le alternative a Camara

Roma, Mourinho ne vuole un altro: ecco quali potrebbero essere le alternative a Camara – che non convince – in mezzo al campo

La bocciatura di Camara inizia a tenere banco in casa Roma. E, sulla questione relativa al centrocampista arrivato per cercare di sostituire Wijnaldum, infortunato, ve ne parliamo in questo articolo qui. La coperta rimane corta in mezzo al campo per la Roma, anche perché Mourinho, senza giri di parole, ha spiegato che “i giocatori che al momento abbiamo sono simili. Gli altri senza esperienza”. Insomma, per questo motivo giocano sempre Matic e Cristante che hanno delle caratteristiche quasi identiche.

Il problema quindi c’è e si spera che tutto possa rientrare a gennaio, quando riprenderà il campionato dopo la sosta per il Mondiale. Sarà un mese difficile per la squadra giallorossa che, in attesa di capire il problema di Dybala, dovrà tenere duro. Ma quali potrebbero essere le alternative, in mezzo, per Mourinho. A fare un quadro, una panoramica, ci ha pensato il Corriere dello Sport.

Roma, le alternative a Camara

Giovani e senza esperienza, ovviamente. E sappiamo tutti quanto Mourinho punti sulla personalità per le sue squadre. Potrebbe di nuovo trovare il coraggio, così come successo lo scorso anno nei momenti di difficoltà, lanciando qualche giovanotto. Uno su tutti Bove, che gira nella Prima Squadra da diverso tempo ed è un perno della nazionale Under 21 di Nicolato nonostante in giallorosso giochi pochissimo. Che non sia arrivato il suo momento? E poi? E poi ci sono altri ragazzini, in rampa di lancio.

Faticanti, Pagano, Pisilli e Tahirovic: sono questi gli altri ragazzi in crescita che potrebbero presto lasciare la Primavera ed essere aggregati in maniera definitiva alla Prima Squadra giallorossa. Ma comunque si rimane sempre lì. Con dei buchi da tappare per via di alcune scelte in fase di valutazione che non sembrano corrette. Sì, in questo caso c’è l’attenuante dell’infortunio all’olandese che ha fatto fare le cose di fretta.