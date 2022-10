Infortunio Dybala, oggi la verità: obiettivo fissato ed esempio Jacobs

Infortunio Dybala, oggi la verità con la risonanza magnetica alla Joya: e c’è quel precedente che fa ben sperare con protagonista il campione olimpico

Ieri le notizie che sono arrivate sul fronte Dybala non sono state delle migliori: confermate le previsioni sull’infortunio all’argentino che rischia di stare fermo almeno quattro settimane. Molto si capirà dalla risonanza magnetica alla quale il giocatore si sottoporrà nella giornata di oggi dopo l’ecografia di ieri a Trigoria.

Si spera che il problema possa essere di primo grado: questo significherebbe che i tempi di recupero potrebbero aggirarsi intorno ai 20 giorni. Con Dybala che in questo modo avrebbe un doppio obiettivo nel mirino: essere presente al derby all’inizio del mese di novembre, e poi ovviamente conquistare una convocazione con la maglia della nazionale argentina per il Mondiale. Insomma, tutti si capirà oggi. E Mourinho ovviamente spera che le notizie possano ribaltare il malumore visto subito dopo la gara contro il Lecce domenica sera.

Infortunio Dybala, il precedente Jacobs

C’è un precedente che lascia ben sperare qualora si trattasse di una lesione di primo grado e riguarda Jacobs: il campione olimpico – così come raccontato dalla Gazzetta dello Sport – aveva rinunciato alla semifinale Mondiale per un problema alla coscia destra. Dopo venti giorni era guarito, ha ripreso ad allenarsi, e ad un mese dall’infortunio è diventato campione d’Europa sui cento metri. In poche parole si potrebbe fare, ma tutto passa dall’esito degli ulteriori esami strumentali ai quali il giocatore si sottoporrà come detto nella giornata di oggi. Il doppio obiettivo è in canna.