Roma, nuovi criteri e indice di liquidità: eliminazione con annuncio ufficiale

Roma, arriva l’annuncio ufficiale che disambigua i tanti dubbi e che fa chiarezza su una questione di importanza non trascurabile. Di seguito le sue parole.

Sono giorni particolari all’ombra del Colosseo, come emerso da una serie reiterata di eventi non proprio felicissimi. Basti pensare al beffardo infortunio di Paulo Dybala, tragicomico per le modalità che lo hanno contraddistinto e che hanno visto il 21 uscire dal campo durante quello che doveva essere uno dei momenti più alti e felici della gara. Proprio dopo l’esecuzione di quello che sarebbe risultato il gol decisivo per portare a casa i tre punti, la Joya ha dovuto dissertare l’impegno nella fase di gara successiva, favorendo l’entrata di Matic.

Basti questo per restituire il non proprio grande entusiasmo presente nella Capitale su questo fronte, al netto di una consapevolezza che non deve comunque essere smarrita. Nonostante lo scacco contro il Betis e una situazione in Europa League non proprio rosea, i giallorossi hanno comunque fin qui fatto abbastanza bene in campionato, occupando una posizione di classifica che Mourinho certamente proverà a consolidare in vista della pausa del Mondiale.

Roma, indice di liquidità e annuncio ufficiale: parola a Casini

I numerosi e importanti eventi non devono però distogliere l’attenzione da quelle che sono questioni di certo non snobbabili. L’operato di Tiago Pinto è stato, ad esempio, una delle vicende che ha giustamente catalizzato maggiore attenzione nel recente passato. Conclusosi il mercato, il modus operandi della società ha continuato a stimolare un certo interesse, unitamente però all’attesa per le risposte giunte sul campo dopo un’estate vissuta con grande entusiasmo in quel di Roma.

Se, ad oggi, a smuovere un certo interesse sono proprio i risultati ottenuti sul campo, unitamente alle notizie su Dybala o la sfortunatissima coppia di terzini destri, è altrettanto giusto osservare come in queste ore siano giunti aggiornamenti non unicamente legati al mondo giallorosso ma che meritano comunque di essere riportati. Il riferimento è alle dichiarazioni di Lorenzo Casini, giurista della Serie A che ha così parlato dopo la riunione odierna del consiglio federale.

“Ringrazio il Presidente Gravina perché sta permettendo di seguire la direzione chiesta dalla Serie A sulle licenze nazionali. L’obiettivo è infatti quello di allineare il sistema italiano alle licenze UEFA. Il nuovo documento proposto dalla FIGC, che ha anche tolto l’indice di liquidità come criterio di ammissione, è un’ottima base su cui lavoreremo tutti insieme nelle prossime settimane. L’obiettivo che ci accomuna è rendere il sistema più sano e sostenibile sotto il profilo economico-finanziario”.