Ultim’ora Roma-Napoli: ufficiale, salta il big match dell’Olimpico. Ecco l’esito degli esami ai quali si è sottoposto

In attesa di capire quali saranno le reali condizioni di Dybala, e se la Roma potrà contare sull’apporto dell’argentino prima della sosta per il Mondiale, non arrivano delle buone notizie nemmeno per Luciano Spalletti, che in vista dei prossimi impegni di Champions League e di campionato non potrà contare sulle prestazioni di uno degli elementi che meglio ha fatto fino al momento.

“Gli esami strumentali effettuati a Amir Rrahmani, in seguito all’infortunio subìto nel corso di Cremonese-Napoli, hanno evidenziato la lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Questo il comunicato ufficiale della società azzurra che di fatto toglie ufficialmente dalla sfida dell’Olimpico, in programma il prossimo 23 ottobre alle 20:45, il difensore. Serve almeno un mese per recuperare da questo problema. La sensazione è che Rrahmani possa aver concluso con anticipo l’anno solare.

Ultim’ora Roma-Napoli, Rrahmani non ci sarà

Il difensore è uno degli artefici di questo avvio di stagione esaltante degli azzurri non solo in Serie A ma anche in Coppa. Un problema per Spalletti, senza dubbio, anche se c’è da dirlo non è che Mourinho se la passi bene soprattutto dopo lo stop a Dybala. Nemmeno la Joya ci sarà contro il Napoli, questo è fuori discussione, e in tutto questo comunque Spalletti deve capire se riuscirà almeno ad avere a disposizione Osimhen in attacco, anche se l’assenza del nigeriano non s’è sentita.