Betis-Roma, ultim’ora da Trigoria: a colloquio con Mourinho

Betis-Roma, ultim’ora da Trigoria: il giocatore a colloqui con Mourinho prima della rifinitura. Novità in arrivo?

Questa mattina la Roma ha svolto la rifinitura a Trigoria in vista della gara di domani in Europa League contro il Betis in Spagna. Una partita da dentro o fuori per i giallorossi che si giocano davvero tutto dopo le due sconfitte rimediate nelle prime tre uscite della manifestazione europea. Clima disteso, comunque, al centro sportivo, con Mourinho che ha seguito gli ultimi minuti dell’allenamento aperto alla stampa proprio nella postazione riservata ai giornalisti.

C’è un dettaglio, comunque, che viene fuori dalle immagini che sono venute fuori. Oltre al fatto ovviamente che Karsdorp ha lavorato di nuovo a parte quindi non comparirà probabilmente tra i convocati così come ha fatto Zaniolo, che per domani sera è squalificato. Lo Special One infatti, insieme a Foti, suo vice, ha chiacchierato con Camara.

Betis-Roma, Camara a colloquio con Mourinho

“Le technique ici et ici”, ha spiegato il tecnico portoghese al centrocampista guineano arrivato dall’Olympiacos la scorsa estate per prendere il posto di Wijnaldum. Quattro chiacchiere per dare un consiglio a un elemento che ancora non sembra essersi integrato bene nel gruppo giallorosso. E i fatti dimostrano questo, visto che fino al momento Camara ha giocato solamente 18 minuti in campionato e qualcuno in più appunto in Europa. Ieri sotto questo aspetto vi abbiamo spiegato di come Mou avrebbe bocciato il giocatore, confermato anche dalle parole del tecnico in qualche conferenza stampa.

Però, domani, Camara, potrebbe anche trovare una maglia da titolare in mezzo al campo. Non è detto, ovviamente, ma non è nemmeno una possibilità remota. Vedremo.