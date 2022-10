Calciomercato Roma, sfida da 30 milioni all’Inter per il centrocampista della Serie A: ritorno di fiamma per Pinto

La scorsa estate sembrava davvero vicinissimo alla Roma. Le richieste poi sono state così elevate che hanno spinto il gm portoghese a virare verso altre soluzioni. Ma tra poco meno di un anno potrebbe esserci quello che di solito è chiamato ritorno di fiamma. Anche se, c’è da dirlo, quella fiamma non s’è mai spenta del tutto. Occhio però alla concorrenza dell’Inter di Inzaghi.

Il nome è quello di Davide Frattesi, cresciuto dentro Trigoria, che la Roma ha messo nei radar e che il Sassuolo non ha voluto cedere per una cifra ragionevole. La situazione della scorsa estate potrebbe comunque ripresentarsi la prossima. Con l’Inter che però è a tempo sulle tracce del centrocampista e che non l’ha mai perso di vista.

Calciomercato Roma, sfida all’Inter per Frattesi

Dal canto suo Frattesi continua a stupire sfornando delle prestazioni importanti che probabilmente manterranno ben alto il costo del cartellino. Il Sassuolo non scende sotto i 30 milioni di euro come richiesta ma dalla parte della Roma c’è quella percentuale sulla vendita che potrebbe aiutare Pinto. Cosa che però non è successa pochi mesi fa. Insomma, sfida aperta in Serie A per il centrocampista che ormai è entrato anche in pianta stabile nel giro della nazionale di Roberto Mancini.

Le strade di Roma e Inter potrebbero incrociarci spesso. Visto che come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi ci potrebbe essere anche un interessamento giallorosso per De Vrij: il difensore, in scadenza, potrebbe tentare Pinto. L’intreccio per Frattesi, comunque, è spiegato dal portale calciomercatonews.com.