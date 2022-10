Calciomercato Roma, scambio con la Juve: Wijnaldum e Mourinho decisivi

Calciomercato Roma, scambio con la Juventus per il futuro. Wijnaldum e Mourinho decisivi.

I giallorossi sono a breve attesi dalla delicata trasferta di Siviglia, in occasione della quale dovranno cercare di archiviare lo scacco di sette giorni fa, soprattutto al fine di non complicare ulteriormente una posizione nel girone non nobilissima e poco coerente rispetto allo status che Zaniolo e colleghi si sono aggiudicati lo scorso 25 maggio. Non manca a Mourinho la consapevolezza di quelli che sono stati gli errori fin qui compiuti, così come lo stesso Special One è ben consapevole di trovare delle felici contromisure per cercare di restare aggrappati al treno Europa League, anche passando il girone da secondi.

Al non felicissimo momento continentale, si è poi di recente aggiunta la delusione generata dalla quasi canonica situazione infermieristica in quel di Trigoria, attualmente recitante “due” alla voce infortuni sulla fascia destra e quantità non più esigue a quella degli infortuni più seri anche in altre zone di campo. Non solo più Wijnaldum, purtroppo, ma anche Dybala. L’argentino ha rimediato una problematica a dir poco importante che lo terrà fuori dal terreno di gioco per non poco tempo.

Calciomercato Roma, scambio con Mckennie per Ibanez: Mou e Wijnaldum decisivi

Momento delicato quanto importate, insomma, da affrontare con la massima attenzione e concentrazione, evitando che questioni esterne ingeriscano troppo in quello che è il fattore più importante: il responso del prato verde. Quest’ultimo ha fin qui certamente sentenziato una certa asperità in ambito europeo ma ha al contempo fatto emergere come il percorso in Italia abbia permesso alla Roma di occupare posizione nobili e senza grandi distacchi dalle compagini presenti ai primissimi posti.

Come sovente accade, però, le questioni di calciomercato riescono a generare sempre una certa attenzione, anche in fasi stagionali cruciali come quella vissuta attualmente dai capitolini. Questi ultimi, in particolar modo, potrebbero essere al centro di un particolare scenario di mercato descritto da Calciomercatoweb.it. A loro detta, infatti, la Juventus starebbe guardando in casa di Mou, attratta dalle prestazioni e la crescita di Roger Ibanez, giovane e di prospettiva. Il connazionale di Bremer potrebbe essere coinvolto in uno scambio con McKennie, individuato a Torino come papabile pedina di scambio.

Le difficoltà principali per i bianconeri sono però rappresentate da Mourinho e Wijnaldum. Il primo è ben consapevole dell’importanza e gli ancora presenti margini di crescita del difensore da lui stesso forgiato. Il rientro del secondo, invece, renderebbe la presenza del centrocampista americano un qualcosa di non fondamentale, alla luce di un centrocampo che con il recupero di Gini risulterebbe pressoché completo.