De Rossi in quota: spunta la data dell’arrivo alla Roma

De Rossi in quota: spunta la data del possibile arrivo dell’attuale allenatore della Spal alla Roma: sarà lui l’erede di Mourinho?

La prima panchina di Daniele De Rossi è quella della Spal. E ovviamente il nome è quello che attira, non solo perché DDR è alla sua prima esperienza, ma anche e soprattutto per quello che è stato a Roma e per la Roma. Un capitano, un leader. Il suo nome è legato a doppia mandata ai colori giallorossi anche per il papà, che fino allo scorso anno è stato il tecnico della Primavera. Insomma De Rossi-Roma è un binomio vincente.

Ora, per cavalcare l’onda, ci si mettono anche i bookmaker che hanno deciso di quotare quello che potrebbe essere un arrivo dell’ex capitano sulla panchina giallorossa. Sarà lui l’erede di José Mourinho alla scadenza del contratto del portoghese fino al 2024? Secondo i quotisti di goldbet che questa possibilità c’è, e a dire il vero, non è poi così altissima se si pensa a quello che è successo solamente nella giornata di ieri.

De Rossi in quota, ecco quando arriva

Non pensando in questo momento al fatto che De Rossi guarda anche alla Roma sul mercato, e avrebbe richiesto Volpato alla Spal, secondo gli esperti delle quote un approdo di DDR sulla panchina della formazione giallorossa, al 15 luglio del 2024, e quindi dopo la scadenza del contratto di Mourinho – che potrebbe anche rinnovare, a dire il vero – potrebbe essere non così remoto. Si gioca infatti a sedici volte la posta questa possibilità che come detto non è poi così alta. Insomma, vedremo: la cosa certa, comunque, è che da questo momento in poi il nome dell’ex capitano verrà accostato sempre di più con maggiore insistenza alla panchina. Soprattutto, come tutti noi ovviamente speriamo, dovesse fare bene su qiella della Spal.