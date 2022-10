Roma, Dybala al Mondiale: Scaloni ha già deciso

La Roma e l’Argentina restano col fiato sospeso per l’infortunio di Paulo Dybala. Scaloni ha già deciso sulla convocazione della ‘Joya’

Un calcio di rigore che ha regalato gioia e dolore alla Roma domenica sera contro il Lecce. Grazie a quel gol dal dischetto sono arrivati tre punti importanti, che non cancellano una prestazione insufficiente della squadra. Ma nel frattempo proprio quel tiro dagli undici metri ha provocato l’infortunio di Paulo Dybala, uscito subito dopo dal terreno di gioco.

Da due giorni l’intera capitale è in ansia per gli esami a cui l’argentino si sottoporrà oggi, che sveleranno la verità sull’entità dell’infortunio e dunque anche i conseguenti tempi di recupero. Col fiato sospeso rimane anche il tecnico della Nazionale argentina in vista del Mondiale, anche se Scaloni avrebbe già deciso se convocare o meno Dybala.

Roma, Scaloni ha già deciso: Dybala sarà comunque nei preconvocati per il Mondiale

Un momento molto delicato questo per la carriera di Paulo Dybala. Alla soglia dei 29 anni l’argentino vede in pericolo la possibilità di partecipare al Mondiale in Qatar, che potrebbe anche essere l’ultimo per lui. L’infortunio rimediato contro il Lecce sembrerebbe essere serio e dunque il suo recupero per metà novembre, quando ci sarà il fischio d’inizio del Mondiale, rimane in bilico.

Secondo quanto riportato da ‘Tyc Sports’ però, il commissario tecnico della Nazionale argentina, Lionel Scaloni, avrebbe già deciso di includere comunque Paulo Dybala nella lista dei 35 preconvocati per il Mondiale in Qatar. Attenzione, non è la lista ufficiale dei convocati, ma quella dei preconvocati poi da scremare da 35 a 26. Per ora dunque Dybala fa parte della lista, poi i tempi di recupero dall’infortunio stabiliranno se rientrerà nei convocati definitivi o meno.