Tegola Dybala in casa Roma, Josè Mourinho perde uno degli uomini più in forma in questa stagione. Ecco le ultime sui tempi di recupero

Aggiornamento sui tempi di recupero di Paulo Dybala, l’attaccante argentino ha da poco svolto ulteriori esami strumentali. I tifosi della Roma sono col fiato sospeso intorno alle condizioni della ‘Joya’, frenato da una lesione muscolare nell’ultima gara interna contro il Lecce. Il numero 21 giallorosso fin qui è stato autentico trascinatore dei suoi, Mourinho perde il proprio capocannoniere in un momento cruciale della stagione. Ecco l’ultimo aggiornamento sui tempi di recupero del talento argentino.

Il tecnico della Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala per un lungo periodo di tempo. L’attaccante ex Juventus finora si è reso protagonista di un avvio di stagione ai massimi livelli. La ‘Joya’ ha realizzato la bellezza di sette reti nelle prime undici giornate in magli giallorossa. L’ultima marcatura è coincisa con il guaio muscolare che lo terrà lontano dai campi, privando lo Special One di uno degli uomini più in forma della rosa. Dopo i primi esami in queste ore c’è stata la risonanza magnetica per l’argentino, che ha evidenziato una lesione al retto femorale sinistro.

Roma, ultim’ora Dybala: l’aggiornamento sui tempi di recupero

A far luce sugli effettivi tempi di recupero di Dybala ci ha pensato il giornalista Angelo Mangiante. Il cronista di Sky su Twitter ha parlato di uno stop compreso tra le quattro e le sei settimane. In tal caso non c’è alcuna speranza di rivederlo in maglia Roma prima del nuovo anno. La Serie A si fermerà tra un mese con la Roma che scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare il Torino, domenica 13 novembre. Ennesima tegola in questa stagione per lo Special One, chiamato ora a reinventarsi l’attacco giallorosso a partire dalla sfida di domani. Mentre per Dybala le speranze, seppur fioche, di partecipare al Mondiale in Qatar non sono del tutto spente. Sempre Mangiante ipotizza un recupero in extremis per la competizione iridata.