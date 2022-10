Roma, Dybala accelera: iniziato già il recupero

Oggi è il giorno della verità per Paulo Dybala, la risonanza svelerà l’entità dell’infortunio: intanto l’argentino inizia già il recupero

Serve pazienza in questo periodo nella Roma. La Dea bendata sicuramente non è al momento benevola con la squadra giallorossa e gli infortuni continuano a fioccare nella rosa di Mourinho. Il tecnico portoghese domenica sera contro il Lecce ha perso il suo miglior giocatore e capocannoniere della squadra fin qui, ovvero Paulo Dybala. Un calcio di rigore fatale che lo ha portato all’infortunio che potrebbe portarlo a saltare addirittura il Mondiale.

Oggi l’argentino effettuerà la risonanza che svelerà la verità sull’entità dell’infortunio rimediato nella partita di domenica sera contro il Lecce. Nel frattempo la ‘Joya’ vuole accelerare i tempi di recupero per essere sicuro almeno di andare al Mondiale, così a Trigoria ha già iniziato a lavorare.

Roma, oggi la verità sull’infortunio di Dybala: la ‘Joya’ ha già iniziato la fisioterapia

Un duro colpo per la Roma ma soprattutto per Paulo Dybala l’infortunio di domenica sera. Oltre a rimanere fuori con i giallorossi l’argentino rischia anche di saltare il Mondiale in Qatar. Così la ‘Joya’ non vuole rimanere ferma e inizia già il percorso di recupero.

Oggi effettuerà la risonanza magnetica che stabilirà il grado della lesione e i tempi di recupero. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ dall’ecografia, pur essendo oscurata a causa del versamento, si sarebbe già intuito che la situazione è grave. A Trigoria però l’argentino avrebbe già iniziato a fare fisioterapia, anticipando i tempi e cercando di ridurre il periodo di recupero. A questo punto non resta che attendere l’esito ufficiale della risonanza e sperare.