Roma-Napoli, infortunio per il big di Spalletti: annuncio ufficiale

Roma-Napoli, arriva l’annuncio di Spalletti che interessa anche il futuro della squadra di Mourinho. Ecco le ultime in vista del non poco atteso big match.

Come più volte evidenziato, siamo entrati in una fase calda quanto particolare all’ombra del Colosseo, laddove, come se non fossero già bastate le precedenti, si sono abbattute nuove difficoltà su una piazza che ha già in passato dimostrato non poca capacità di reazione e ovviare alle plurime asperità incontrate lungo il cammino. Non manca infatti a Mourinho la capacità di adottare le giuste contromisure, soprattutto in momenti ostili come quelli affrontati sovente da Pellegrini e colleghi.

Basti pensare al lungo stop di Wijnaldum a inizio anno ma anche alle diverse contromosse adoperate dallo Special One nell’anno e mezzo fin qui vissuto a Roma, come da lui stesso ricordato negli scorsi giorni, alludendo alla soluzione trovata ad interim con Mkhitaryan e implicitamente rassicurando i tanti tifosi preoccupati per una situazione infermieristica non felicissima.

Roma-Napoli, annuncio di Spalletti sulle condizioni di Anguissa

Già il beffardo destino capitato a Karsdorp e Celik aveva lenito la serenità. A questi ultimi si è però recentemente aggiunto anche Paulo Dybala, protagonista di una seria problematica al retto femorale che attualmente sembra mettere a rischio anche la sua presenza al Mondiale in Qatar. Restando in tale campo ma ampliando i nostri orizzonti, riportiamo di seguito l’annuncio di Luciano Spalletti su Zambo-Anguissa, perno, leader e trascinatore di un centrocampo fin qui divenuto reparto fondamentale per il supporto allo stellare attacco dei campani.

Questi ultimi, freschi di vittoria sull’Ajax per 4 a 2 con tanto di passaggio anticipato agli ottavi, saranno nobile avversaria della Roma fra qualche settimana. Con maggiore precisione, il 23 ottobre la compagine azzurra scenderà sul prato dell’Olimpico e, proprio in vista del non più Derby del Sole, giungono aggiornamenti di non poco conto. A poca distanza dall’infortunio di Rrhamani e nella medesima giornata del rientro con gol di Osimhen, infatti, il Napoli attende gli esiti sul centrocampista ex Fulham, vicino anche alla Roma più di un anno fa.

Dopo la sostituzione in Napoli-Ajax, Spalletti ha così parlato delle sue condizioni. “Zambo Anguissa è da valutare. Ha sentito tirare il muscolo. Questa è la sintesi della Champions League, quando hai un momento in cui ti manca qualcosa poi è difficile poter sopperire. Non siamo riusciti a buttare la palla fuori due volte, con lui infortunato, e ci hanno fatto gol“.