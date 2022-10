Roma, Mourinho su tutte le furie: duro sfogo a Trigoria

Dopo la sconfitta contro il Betis e la vittoria, con prestazione deludente, contro il Lecce, José Mourinho si sfoga a Trigoria coi suoi

Un momento difficile per la Roma di Mourinho nelle ultime due partite giocate. Dopo la sosta la squadra giallorossa sembrava essere ripartita con il piede giusto, vincendo a Milano contro l’Inter per 1-2. Ma nella partita fondamentale contro il Betis per il cammino in Europa League è arrivata una pesante sconfitta. Contro il Lecce poi ci si aspettava una reazione ma niente, una vittoria di misura contro un avversario ridotto in dieci per 70 minuti, con una prestazione sicuramente insufficiente.

Domani si va a Siviglia, in uno stadio, il Benito Villamarin, che sarà infuocato e dove senza carattere e tanta grinta non si vince. Così, dopo le recenti brutte prestazioni, José Mourinho si è sfogato a Trigoria con i suoi durante l’allenamento di ieri.

Roma, Mourinho non ci sta: duro sfogo in allenamento

Ora basta, Mourinho vuole un cambio di marcia immediato dalla sua Roma. Le ultime prestazioni dei giallorossi hanno lasciato a desiderare, ma in realtà è da inizio stagione che i giocatori sembrano fare il compitino, tranne in rare occasioni, senza spingersi mai oltre a livello di intensità.

Così, dopo la brutta vittoria contro il Lecce, il tecnico portoghese ha deciso di farsi sentire con i suoi. Infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Mourinho nell’allenamento di ieri si sarebbe fatto sentire con i giocatori, rimproverandoli duramente e interrompendo spesso l’allenamento per sottolineare ogni errore fatto. Dunque per Mourinho è arrivato il momento di ‘usare il bastone’ dopo diverso tempo a difesa dei suoi giocatori. Vedremo già da domani se questo avrà suscitato una reazione nei giocatori.