Roma, UFFICIALE l’arbitro: c’è poco Di Bello

Roma, ufficiale l’arbitro per la prossima gara di campionato contro la Sampdoria: c’è poco Di Bello nelle statistiche con i giallorossi

Sarà Di Bello di Brindisi a dirigere la partita in programma lunedì prossimo a Genova contro la Sampdoria. Ufficiale infatti la designazione del direttore di gara per una sfida delicata contro una squadra, quella di Stankovic, che cerca punti pesanti per la salvezza. Gli assistenti del direttore di gara pugliese saranno Valeriani di Ravenna e Margani di Latina. Il quarto uomo Serra di Torino, mentre al Var ci sarà Aureliano di Bologna e Avar sarà Peretti di Verona.

Non c’è da stare sereni. Anzi, oseremmo dire come nel titolo che c’è poco Di Bello. Sono tanti infatti i turni che la Roma non vince quando incrocia questo arbitro.

Roma, con Di Bello non si vince da nove turni

Nelle ultime nove uscite infatti la squadra giallorossa non ha mai vinto. L’ultima volta che Di Bello ha arbitrato la squadra di Mourinho è stato contro il Napoli lo scorso anno: uno a uno il finale e stesso risultato arrivato nel turno precedente contro l’Udinese. Insomma, le statistiche dicono questo.