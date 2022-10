Stadio della Roma, numeri da capogiro: porterà 4 miliardi

Stadio della Roma, filtrano i primi dettagli dell’investimento giallorosso. Numeri da capogiro: l’opera genererà 4 miliardi in dieci anni

Il progetto è stato presentato. Si aspetta solamente il via libera da parte della conferenza dei servizi del Campidoglio. Poi potrebbe essere davvero la volta buona per vedere posare la prima pietra dello stadio della Roma che ormai, come si sa, dovrebbe sorgere a Pietralata. Quella l’area scelta dalla società giallorossa per dare vita al progetto voluto fortemente dai Friedkin.

E intanto inizio a venire fuori quelli che sono alcuni dettagli fondamentali dell’impianto. A riportarli è il Corriere della Sera che spiega che l’investimento ammonterà a 440,3 milioni di euro. L’obiettivo dei Friedkin è quello di costruire un impianto multifunzionale e sostenibile, che possa rimanere aperto ai tifosi, agli appassionati e ai semplici curiosi per 365 giorni all’anno. In questo modo ovviamente si potrebbero aumentare gli introiti.

Stadio della Roma, ecco quanto porterà

Il progetto interesserà un’area di 160 mila metri quadri e si dovrebbe articolare su tre livelli: infrastrutture, spazi esterni e opere di urbanizzazione. Cinquantacinque mila i posti a sedere che poi dovrebbero essere estendibili fino a 62mila. Novemila metri quadri di questi interessati saranno destinati all’ospitalità con i servizi di ristorazione che saranno legati al tipo di biglietto o di abbonamento acquistato. In poche parole nulla verrà lasciato al caso.

Infine: l’opera dovrebbe generare la bellezza di 4 miliardi di euro in dieci anni per la città. Dovrebbero esserci inoltre più di 2500 posti di lavoro nell’arco di questo tempo. Gli utili netti, infine, come obiettivo al primo anno di attività, dovrebbero essere intorno ai 51,7 milioni di euro per arrivare a un massimo di quasi 70 milioni. Cifre monstre che rendono l’idea di quello che i Friedkin hanno in mente non solo per la Roma ma soprattutto per Roma.