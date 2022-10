Roma, assenza a sorpresa: il motivo del forfait

Roma, assenza dell’ultim’ora: ecco il motivo della decisione di José Mourinho di non portarlo neanche in panchina.

Al termine di una gara gestita con equilibrio ed intelligenza da parte dei giallorossi, la Roma di José Mourinho è riuscita a strappare un punto prezioso in quel di Siviglia. La rete confezionata dal “Gallo” Belotti, sotto questo punto di vista, è stata molto importante: il pareggio in terra andalusa permetterà a Pellegrini e compagni di giocarsi le ultime due sfide di Europa League nella posizione di chi sarà padrone del proprio destino.

La Roma ha dato a lungo la sensazione di poter controllare la gara orientandola sui propri ritmi. Anche dopo aver incassato in maniera piuttosto fortuita la rete di Canales, gli ospiti sono riusciti a contenere le sfuriate dei padroni di casa, salendo in cattedra nella ripresa: la coppia Abraham-Belotti è cresciuta alla distanza, calamitando molti palloni.

Roma, stop precauzionale per Kumbulla

La difesa si è ben comportata, riuscendo a chiudere con oculatezza le linee di passaggio agli uomini di Pellegrini. Mou si è affidato nuovamente alla terzetto composto da Smalling, Ibanez e Mancini, ricevendo confortanti risposte sotto questo punto di vista. Soprattutto il centrale inglese è salito in cattedra con il trascorrere dei minuti, grazie alla sua solita intelligenza tattica. Mou ha dovuto far fronte ad un’assenza dell’ultim’ora. Nella giornata di ieri Kumbulla ha infatti avvertito un fastidio alla coscia sinistra e stasera è rimasto fuori precauzionalmente.

Lo staff sanitario giallorosso ha deciso di non affrettare i tempi di rientro del centrale albanese, per evitare ulteriori ricadute. Sotto questo punto di vista, la Roma sta vivendo una situazione piuttosto delicata: le assenze di Wijnaldum, Celik, Karsdorp e Dybala non possono essere trascurate. Nulla di grave comunque per Kumbulla, la cui assenza nella gara contro il Betis è stata dunque solo di natura precauzionale.