Betis-Roma 1-1, Belotti non basta: doppia bocciatura

Voti Betis-Roma, queste le valutazioni conquistate dagli uomini di Mourinho in occasione di questa quarta giornata di Europa League.

I giallorossi erano questa sera attesi da un delicatissimo incrocio contro una compagine più che nobile e già sette giorni fa in grado di mettere in seria difficoltà la squadra di Mourinho, caduta all’andata sullo scadere a causa del beffardo goal propiziato dal vistoso errore di calcolo di Spinazzola e capitato in una fase di gara in cui i giallorossi avevano prodotto non poco, dando l’impressione di poter addirittura provare a vincere.

Tornando all’attualità, si segnali l’infelice partenza degli ospiti contro i biancoverdi, bravi ad andare in vantaggio con la solita qualità, questa volta favorita anche dalla propiziatoria deviazione di Roger Ibanez. La gara ci ha poi restituito una buona reazione da parte di Belotti e colleghi, distintisi per diversi errori in fase di gestione ma al contempo non poco abili nel produrre una mole di gioco che già sullo scadere del primo tempo aveva permesso a Belotti di trovare la rete, annullata immediatamente per fuorigioco.

Betis-Roma,

Situazione simile quella verificatasi a inizio secondo tempo, con il Gallo a segno su assist del subentrato Camara, schierato da Mourinho all’intervallo per sostituire un Matic apparso non poco in difficoltà nella prima frazione di gara. Dopo un check lungo quanto complicato, l’ex Torino è andato a segno, siglando la rete del momentaneo 1-1, rimasto tale fino al fischio finale.

Questi i voti della squadra giallorossa.

Rui Patricio 6; Mancini 6 , Smalling 6, Ibanez 6; Zalewski 6.5, Cristante 5, Matic 4.5, Spinazzola 4.5; Pellegrini 5.5; Abraham 5.5 , Belotti 6.5

Camara 6.5

Vina 5

Bove 6 El-Shaarawy sv