Betis-Roma, le probabili formazioni: attacco inedito per Mou

Partita decisiva per il cammino in Europa League questa sera per la Roma contro il Betis: Mourinho sceglie un attacco inedito

Vietato sbagliare quest’oggi per la Roma. I giallorossi sono chiamati a vincere contro il Betis a Siviglia, in un Benito Villamarin che sarà infuocato proprio come lo era l’Olimpico una settimana fa. La classifica parla chiaro, la squadra di Mourinho non può più permettersi passi falsi, anche perché qualora dovesse arrivare la sconfitta e il Ludogorets vincesse con l’Helsinki, i punti di distacco dalla seconda in classifica diventerebbero 4 con sole due giornate rimanenti.

In una partita così importante Mourinho però dovrà rinunciare a due dei giocatori più importanti, ovvero Zaniolo e Dybala. Per questo motivo lo ‘Special One’ ridisegnerà la Roma proponendo un attacco fino ad ora inedito dal primo minuto.

Betis-Roma, Mourinho costretto alla rivoluzione: in attacco Abraham e Belotti dal primo minuto

Una partita da dentro o fuori quella di questa sera per la Roma. Contro il Betis la squadra di Mourinho ha bisogno di fare punti per rimanere aggrappata alla qualificazione. Mourinho però dovrà nuovamente fare fronte alle diverse assenze che attanagliano la rosa giallorossa. In attacco infatti perde due uomini chiave come Zaniolo e Dybala. Il primo per l’espulsione nella gara di settimana scorsa sempre contro gli spagnoli, il secondo per l’infortunio che mette a rischio anche la sua partecipazione al Mondiale. Così a partite titolare sarà la coppia Abraham-Belotti, che non ha mai giocato dal primo minuto insieme. Per il resto Mourinho è costretto a utilizzare i soliti titolare visti anche gli altri infortuni di Karsdorp e Celik. Queste le probabili formazioni:

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Pellegrini, Belotti, Abraham.

Betis: Bravo, Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda, Akouokou, Guardado, Luiz Henrique, Canales, Joaquin, Willian Jose.