Calciomercato Roma, ‘scherzetto‘ Monchi: colpaccio gratis

Calciomercato Roma, il Siviglia fiuta il grande colpo low cost: l’intrigo che coinvolge anche il Milan, e che potrebbe concludersi in modo sorprendente.

Prezioso il pareggio conquistato dalla Roma di José Mourinho in quel di Siviglia. I giallorossi, infatti, sono riusciti nella prima frazione di gioco a limitare i danni, salvo poi esprimere il proprio potenziale tecnico nella ripresa. Il pareggio di Belotti è stato il preludio ad una seconda frazione di gioco giocata ad alta intensità, nella quale i capitolini in diverse circostanze hanno anche sfiorato il colpo grosso.

Un punto che – come ricalcato anche da José Mourinho nel post partita – permette alla Roma di essere padrona del proprio destino. Gli intrecci in terra iberica, però, potrebbero non essere finiti qui per i giallorossi: sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, infatti, diversi spifferi legati a possibili trattative continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Soprattutto il mercato dei possibili svincolati potrebbe rappresentare un ottimo ricettacolo di colpi intriganti a costo zero. Ne sa qualcosa la Roma, con Pinto che proprio la scorsa estate ha definito l’operazione Dybala.

Calciomercato Roma, il Siviglia pensa ad Asensio: le ultime

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, il costatare come da diverso tempo i riflettori di molti top club in giro per l’Europa siano puntati su Marco Asensio. L’esterno offensivo in forza al Real Madrid è infatti legato ai Blancos da un contratto in scadenza nel 2023. Le parti non hanno ancora raggiunto un’intesa per il rinnovo, e non possono essere esclusi ribaltoni a sorpresa. Accostato soprattutto al Milan, in passato Asensio è stato sondato anche da Juventus e Roma. Tuttavia, Asensio ha mercato soprattutto in Spagna. Oltre al Barcellona, infatti, anche il Siviglia sarebbe sceso in campo.

Come rivelato da elgoldigital.com, gli andalusi potrebbero riuscire a mettere le mani su Asensio capitalizzando al massimo un intreccio con il Milan. Il Real, infatti, sarebbe deciso a riprendersi Brahim Diaz: ritorno che spianerebbe la porta all’addio di Asensio, considerato non incedibile da Carlo Ancelotti.