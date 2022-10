Calciomercato Roma, tripla offerta in Serie A e non solo. Ora lo scenario può cambiare nell’immediato e la firma slittare, ecco tutti i dettagli.

Tra poche ore la Roma scenderà in campo, per la quarta giornata del gruppo C di Europa League. La squadra giallorossa, orfana di Paulo Dybala, cerca riscatto sul complicato campo del Betis. La squadra di Manuel Pellegrini guida in solitaria il girone, mentre la Roma è al terzo posto dopo le prime tre giornate. La squadra guidata da José Mourinho non può permettersi ulteriori sconfitte nelle gare di ritorno, pena il prematuro addio alla competizione europea. Europa che offre nuovi spunti di calciomercato che coinvolgono la Serie A ma non solo.

Calciomercato Roma, tre offerte in Serie A: slitta la firma

Fari puntati sul futuro di Diogo Dalot, terzino destro che tanto bene sta facendo in casa Manchester United. Il laterale portoghese è diventato un punto fermo per Erik ten Hag ed attualmente il suo contratto è ancora in scadenza il prossimo anno. Ma lo scenario che viene pronosticato in Premier parla di un cambio di scena repentino. Come scrive su Twitter il giornalista Jacque Talbot, i Red Devils stanno avviando i colloqui per sfruttare l’opzione di rinnovo per il portoghese, che sembra incline ad accettarla. Il cronista conferma l’interesse del Milan, sua ex squadra, insieme ad altri due club di Serie A ed il Barcellona. Ma non è finita qui, secondo quanto trapela infatti lo stesso Dalot avrebbe intenzione di aspettare il Mondiale in Qatar prima di firmare. L’obiettivo del terzino è quello di massimizzare il suo valore in sede contrattuale con il Manchester United.