Calciomercato Roma, 20 milioni per lo scippo alla Juve

Calciomercato Roma, 20 milioni di euro per lo scippo alla Juventus e non solo: anche l’Inter sul calciatore e si muovono i migliori club europei

Servirebbero 20 milioni di euro per strappare il giocatore non solo al club d’appartenenza ma anche alle altre società, Juventus, Inter principalmente, ma anche Manchester City e Chelsea scrive Repubblica sul proprio sito, che sembrerebbe ci abbiano messo gli occhi addosso. C’è, comunque, anche Tiago Pinto interessato a Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta che Gasperini all’occorrenza utilizza anche a centrocampo, che da un paio di stagioni a questa parte si sta mettendo in evidenza.

La Dea lo valuta 20 milioni come detto. E inoltre, c’è da dirlo, sembrerebbe non essere intenzionata a privarsi di un elemento classe 2003 cresciuto nel vivaio che sta dimostrando di possedere delle qualità importanti. Non solo in fase difensiva, ma anche in quella di proposizione. E Mourinho sotto questo aspetto, purtroppo, ha già visto quello che è in grado di fare il calciatore.

Calciomercato Roma, sfida a Juve e Inter per Scalvini

In ogni caso, quello che interessa in questo momento, è il fatto che la Roma si stia muovendo in maniera importante su giocatori importanti. Poi, è altrettanto vero che se si dovessero presentare alla corte dell’Atalanta le big del campionato inglese non ce ne sarebbe per nessuno in Italia, ma questo è un altro discorso che non staremo qui di certo ad affrontare. La notizia è che Scalvini piace alla Roma e la Roma ci starebbe pensando per la prossima stagione. Non si parla di gennaio in questo caso, ovviamente, perché Gasperini non ha nessuna intenzione di smantellare una squadra che sta ritrovando quelle certezze che nella parte finale della scorsa annata erano sparite. Nel caso se ne riparlerà la prossima estate. Ma la Roma c’è.