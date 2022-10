Calciomercato Roma, pazienza finita: lo vendono a gennaio

Calciomercato Roma, la pazienza è finita e si sono resi conto dell’acquisto sbagliato: lo vendono già a gennaio

C’è un elemento che quasi un anno e mezzo fa ormai se n’è andato dall’Italia come uno dei migliori della Serie A, ma che in Spagna non ha mai convinto del tutto. Anzi, a quanto pare, secondo le informazioni che sono riportate da todofichajes.com, la dirigenza dell’Atletico Madrid si sarebbe stancata di Rodrigo De Paul, capendo di aver sbagliato quello che a tutti sembrava davvero essere un vero e proprio colpaccio.

In poco tempo il calciatore argentino, che ha un contratto con i Colchoneros fino al 2026, è passato dall’essere uno degli intoccabili di Simeone a quasi un corpo estraneo in quello che è lo scacchiere tattico del Cholo. Che da un poco inoltre non lo utilizza come prima, preferendogli in alcune circostanze anche un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, quel Kondogbia che all’Inter ha tutto dimostrato tranne che essere un giocatore importante.

Calciomercato Roma, De Paul via a gennaio

Ecco perché l’Atletico davanti ad una buona offerta potrebbe decidere di cederlo nel prossimo mese di gennaio. De Paul nei mesi scorsi è stato accostato diverse volte alla Roma che lo avrebbe messo nel mirino per rinforzare il proprio centrocampo. Certo, non si tratta di un investimento di poco conto, visto che servono almeno 30 milioni di euro – anche 35, forse – per strappare l’argentino all’Atletico. Ma magari inizialmente in prestito, e poi con un pagamento dilazionato nel tempo, si potrebbe fare.

Quello di De Paul è un nome che piace e anche tanto dalle parti di Trigoria. Tecnica abbinata ad una personalità fuori dal comune. E poi, Rodrigo, conosce bene il campionato italiano e non avrebbe nessun problema di adattamento. Sarebbe decisamente un grande colpo.