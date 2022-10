Calciomercato Roma, assalto dell’Inter: Marotta ha scelto lo scambio

Calciomercato Roma, potrebbe esserci un assalto dell’Inter nella finestra di gennaio. Marotta lo vuole ed è pronto allo scambio

L’Inter a sinistra, dopo l’addio di Perisic, non ha ancora trovato quell’elemento in grado di prendersi una maglia da titolare e a non far rimpiangere il croato che in estate è passato al Tottenham di Antonio Conte. Dimarco e Gosens si alternano, e soprattutto il primo in questo momento si sta guadagnano la maglia da titolare. Il tedesco arrivato a gennaio dall’Atalanta invece non ha mai pienamente convinto Inzaghi, che lo getta in campo con il contagocce, anche se ieri ha trovato il gol del momentaneo 2-3 sul campo del Barcellona. Che questa non possa essere la svolta per lui? Forse sì, ma secondo le informazioni riportate da calciomercatonews.com, il prossimo mese di gennaio, potrebbero esserci delle novità.

La società nerazzurra infatti si starebbe guardando intorno per cercare di coprire quel buco che comunque rimane sulla fascia sinistra. E starebbe guardando appunto in casa Roma per rinforzare la propria squadra. Il nome è quello di Zalewski.

Calciomercato Inter, Marotta ha scelto lo scambio

E secondo il portale, l’amministratore delegato dei nerazzurri, potrebbe pure pensare di mettere Gosens nella possibile operazione. Uno scambio con Zalewski, cresciuto a Trigoria, per regalare a Inzaghi un elemento che ha ancora ampi margini di miglioramento.

C’è da dire, comunque, che la Roma non sembra per nulla intenzionata a privarsi del giocatore, anche per via di quei margini di crescita che l’esterno ha ancora, e soprattutto per la sua duttilità di poter giocare sia a sinistra che a destra. Una cosa da non sottovalutare soprattutto in un momento nel qual, Mou, è alle prese con diversi infortuni che gli stanno accorciando la coperta in quelle che sono le proprie scelte.