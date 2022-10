Espulso all’ultimo minuto: salta la Roma

Cartellino rosso per somma di ammonizioni: non sarà disponibile per il match contro la Roma.

Solida Roma. I 90 minuti della sfida contro il Betis hanno ribadito la grande solidità della compagine di Mourinho, che al netto delle molte assenze è riuscita a strappare un punto prezioso in ottica qualificazione. Nelle ultime due gare del proprio raggruppamento, infatti, Pellegrini e compagni saranno sostanzialmente padroni del proprio destino.

Scenario che non si sarebbe potuto concretizzare in caso di risultato negativo in quel di Siviglia. Ora per la Roma sarà fondamentale riuscire a portare a casa il bottino pieno contro l’Helsinki, che attualmente occupa l’ultimo posto del Gruppo C. I finlandesi, prossimi avversari della Roma, sono stati sconfitti dal Ludogorets per 2-0: successo che ha permesso ai bulgari di issarsi a 7 punti in classifica, a più tre sulla Roma.

Helsinki-Roma, UFFICIALE: Raitala salta la sfida con i giallorossi

In occasione della sfida tra Helsinki e Roma in programma il 27 ottobre non sarà disponibile Raitala: il difensore della compagine finnica, infatti, è stato espulso contro il Ludogorets per somma di ammonizioni, motivo per il quale non potrà essere schierato contro i giallorossi. Tegola da non sottovalutare per il tecnico Koskela, che dovrà dunque ridisegnare il pacchetto difensivo.

Helsinki-Roma si configura alla stregua di un vero e proprio turning point del cammino europeo degli uomini di Mourinho, che non hanno altro risultato a disposizione se non la vittoria. Tuttavia, prima del prossimo impegno in Europa League, per i giallorossi sarà fondamentale continuare la striscia di risultati utili consecutivi in campionato, inanellando punti preziosi.