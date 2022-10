Roma, infortunio Dybala: nuovi esami già fissati

Paulo Dybala spera ancora nella partenza per il Mondiale in Qatar ed è già al lavoro per recuperare dall’infortunio: nuovi esami fissati

Stava riuscendo a ripagare tutto l’affetto del popolo romanista e soprattutto a guadagnarsi un posto per il Mondiale in Qatar Paulo Dybala, ma il rigore contro il Lecce rischia di rovinare tutto. L’argentino ieri ha svolto la risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione al retto femorale sinistro.

La speranza di andare al Mondiale per la ‘Joya’ è viva, meno quella di vederlo almeno per le ultime partite prima della pausa con la maglia della Roma. Dybala farà di tutto per esserci al Mondiale e nuovi esami sono già stati fissati.

Roma, Dybala non molla il Mondiale: prossima settimana i nuovi esami

La speranza di andare al Mondiale in Qatar per Dybala ancora è viva e lui vuole fare in modo che diventi realtà. Dopo l’infortunio contro il Lecce che gli ha causato la lesione del retto femorale sinistro, la ‘Joya’ ha subito fatto capire di non volersi arrendere. Infatti il percorso di recupero è iniziato subito con la fisioterapia prima ancora di fare la risonanza per capire il grado della lesione.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sono già stati fissati nuovi esami per la prossima settimana, per capire a che punto è la guarigione. La lesione sarebbe tra il secondo e il terzo grado, dunque con 5-6 settimane di recupero. Rivederlo con la maglia della Roma sarà praticamente impossibile in questo 2022. Infatti anche se dovesse rientrare a disposizione per l’ultima contro il Lecce, probabilmente Dybala non vorrebbe rischiare una ricaduta. Dunque nei preconvocati di Scaloni sicuramente ci sarà, lo staff argentino è in continuo contatto con quello della Roma e settimana per settimana verrà analizzata la situazione. Si spera che Dybala possa godersi il Mondiale in Qatar, che potrebbe essere l’ultimo per lui.