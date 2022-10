Calciomercato Roma, rinnovo Zalewski: nessun incontro e big in agguato

Calciomercato Roma, nessun incontro e sirene estere per il pupillo di Mourinho. Ecco gli ultimi aggiornamenti legati al suo futuro e una possibile permanenza nella Capitale.

In questi quasi due anni di José all’ombra del Colosseo, il club ha palesato non poche migliorie da tanti punti di vista, rispettando la visione di una società come quella dei Friedkin che sin dal giorno del proprio arrivo hanno dimostrato di voler operare al fine di ampliare il brand sotto plurimi aspetti. La scelta dello stesso tecnico è stata profondamente indicativa, così come lo spessore e il tenore degli elementi acquistati da Pinto e rispettanti il target della sostenibilità ma anche di un’attenzione all’immagine e agli introiti tramite merchandising e affini.

L’esempio di Dybala è sicuramente paradigmatico, grazie ad una situazione contrattuale che ha permesso a Mourinho di godere di un innato talento, senza per questo imbattersi in operazioni che avrebbero comportato difficoltà alle casse giallorosse. Al contempo, Paulo, così come ‘Gini’, Tammy e altri ancora, ha permesso di acuire il livello della Roma anche in termini di visibilità.

Calciomercato Roma, nessun incontro per Zalewski: sirene in Premier League

Questo è solo uno dei tanti passi in avanti fatti dalla società nel recente passato, soprattutto sotto l’egida di un personaggio carismatico quanto esperto come quello sedente sulla panchina capitolina. Senza voler approfondire le diverse difficoltà palesate in questo stesso arco di tempo e limitandoci a sottolineare come queste abbiano già portato Pinto e adepti a cercare delle contro-soluzioni, riferiamo di seguito gli ultimi aggiornamenti su una questione ben sposantesi con il filo rosso fin qui tracciato.

Tra i tanti upgrade del mondo Roma si segnala infatti anche quello legato all’esplosione di diversi giovani. Uno di questi è certamente il prodotto del vivaio, Nicola Zalewski, entrato nel cuore di Mourinho per qualità ed eclettismo. Il polacco, nato a Tivoli e tifosissimo della Magica sin da bambino, ha assunto una posizione sempre più centrale all’interno delle gerarchie. Ancor di più in una fase di emergenza come questa contraddistinta dall’assenza di entrambi i terzini destri.

Su tale fronte, non sfugga quanto raccolto da Calciomercato.it, a detta del quale il 59 è finito nel mirino di diverse squadre estere e in particolar modo di Premier League. L’importanza assunta sotto la gestione di Mou, unitamente alla sua passione per questi colori, dovrebbero rasserenare i tifosi. Giusto però ricordare che ad oggi non sono in programma incontri per discutere il rinnovo. Ancor più doveroso ricordare come però quest’ultimo ha una scadenza fissata nel 2025 dopo il prolungamento automatico scattato lo scorso dicembre.