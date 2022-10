Roma, incubo spareggio: c’è ancora un modo per evitarlo

Roma, incubo spareggio contro una formazione terza della Champions League. C’è un solo modo per evitarlo

La Roma difficilmente riuscirà ad arrivare prima nel proprio girone di Europa League: c’è solamente una combinazione che permetterebbe ai giallorossi di essere davanti a tutti alla fine delle due partite mancanti e ovviamente dipende anche dai risultati che riuscirà a fare la squadra di Mourinho che, in qualunque caso, deve vincerle entrambe.

Allora, partiamo da quella che sarebbe sicuramente l’opzione migliore e che permetterebbe di evitare lo spareggio contro una squadra terza della Champions League: vincere entrambe le partite, e contro il Ludogorets almeno due reti di scarto per ribaltare il 2-1 della sfida d’andata. Ovviamente il Betis dovrebbe perderle entrambe e contro i bulgari la sconfitta dovrebbe arrivare con un gol di scarto in meno rispetto alla sconfitta contro la Roma. In questo modo si arriverebbe con tre squadre a dieci punti e la classifica avulsa permetterebbe agli uomini di Mou di chiudere davanti a tutti.

Roma, incubo spareggio: ecco il regolamento

Assai più facile quindi arrivare secondi: vincere entrambe le partite e contro il Ludogorets all’Olimpico con almeno due gol di scarto e con il Betis che faccia almeno un punto nelle due sfide che mancano da qui alla fine del girone. Situazione fattibile, questa, che però manderebbe la Roma allo spareggio. Che potrebbe essere davvero un ostacolo importante.

Intanto, la Roma, giocherebbe comunque in casa la partita di ritorno visto che la squadra seconda in Europa League sarebbe testa di serie. Non ci sarebbe nemmeno la possibilità di incontrare formazioni italiane, la Juve, ad esempio. Mentre visto quelli che sono adesso i momenti delle varie squadre in Champions League, ci potrebbe essere uno scontro contro il Barcellona oppure con l’Atletico Madrid che è nei guai nel proprio raggruppamento. Vedremo, dopo, quello che potrebbe succedere. Intanto c’è da andare avanti.