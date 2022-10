Roma, Dybala non la prende bene: resta un solo obiettivo

L’infortunio contro il Lecce non è stato preso bene da Paulo Dybala: adesso all’argentino rimane solo un obiettivo

La sfortuna corre dietro alla Roma e a Paulo Dybala. L’infortunio contro il Lecce toglie a José Mourinho il suo miglior giocatore nonché miglior realizzatore fino ad ora. La risonanza svolta a Villa Stuart ha evidenziato la lesione del retto femorale, che dovrebbe essere tra il primo e il secondo grado. Questo significa che i tempi di recupero vanno da 4 a 6 settimane.

Oltre alle otto partite che la ‘Joya’ salterà con la maglia della Roma, tra cui il derby, l’argentino rischia di dire addio anche al Mondiale in Qatar, che potrebbe essere l’ultimo per lui. La sua reazione all’infortunio non è stata buona e ora ha solo un obiettivo.

Roma, Dybala non prende bene l’infortunio: l’unico obiettivo è il Mondiale

Sembrava avere la strada spianata verso il Mondiale dopo le prestazioni eccellenti con la maglia della Roma, ma la sfortuna sembra inseguire Paulo Dybala. Dopo aver saltato la Copa America, poi vinta dall’Argentina, anche il Mondiale in Qatar è a forte rischio dopo l’infortunio contro il Lecce.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ Dybala avrebbe preso male la diagnosi dell’infortunio. I medici dell’Argentina e il vice allenatore Walter Samuel sono in continuo contatto con la Roma, ma per ora è difficile stabilire i tempi precisi di recupero. Tutto dipenderà da come reagirà il muscolo alle terapie. Adesso Dybala ha un solo obiettivo, il Mondiale. Perché di vederlo in campo con la Roma prima del prossimo anno non se ne parla, anche perché qualora dovesse recuperare per l’ultima partita prima della pausa sicuramente non rischierebbe. Dunque per rivederlo in giallorosso bisognerà aspettare il 2023, ma la speranza di tutti è che possa almeno godersi il Mondiale con l’Argentina.