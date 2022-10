Roma, Dybala non molla dopo l’infortunio: il messaggio sui social non lascia dubbi

Infortunio Dybala e rientro, il 21 di Mourinho scalpita per tornare utile alla Roma e alla sua Nazionale. La frase sui social spazza via ogni dubbio.

Negli ultimi giorni abbiamo evidenziato come il recente periodo capitolino non sia stato dei più felici. In realtà, rispetto allo scorso anno, la Roma ha fin qui fatto abbastanza bene in campionato, distinguendosi unicamente per la fragorosa caduta contro l’Udinese e per lo scacco contro l’Atalanta ponderato al termine di una prestazione tutt’altro che negativa o meritevole di sconfitta. Merito, dunque, di un Mourinho che, come accaduto anche lo scorso anno, ha dimostrato di saper gettare il cuore oltre l’ostacolo, soprattutto di fronte alle plurime asperità abbattutesi sul mondo capitolino nel recente periodo.

Basti pensare al beffardo infortunio di Celik, rimediato per il sinistroso intervento di un compagno di squadra e depauperante totalmente il nobile lavoro di Tiago Pinto la scorsa estate, finalizzato alla costruzione di una rosa profonda e che, in questo caso, dopo le tante vicissitudini e adattamenti del passato, potesse contare su una coppia di terzini destri affidabile e interscambiabile. Agli stop del turco e di Rick Karsdorp, si aggiunga l’ormai nota vicenda Wijnaldum e quel fermo di Dybala che ha acuito ancor di più una rabbia già forte tra le fila capitoline.

Dybala scalpita dopo l’infortunio: l’annuncio social parla chiaro

Esattamente tre giorni dopo l’infortunio di Celik, anche Paulo ha infatti abbandonato il campo anzitempo con un’espressione tutt’altro che soddisfatta. La lucidità di quegli occhi ammirati più volte come radiosi (a partire dal suo sbarco in Portogallo) e totalmente lenitasi dopo il gol su rigore contro il Lecce, aveva prontamente fatto pensare ad un qualcosa di serio per il 21. Il primo allarme era stato lanciato dallo stesso Mourinho, sottintendente la necessità di assistere ad un recupero lungo quanto tortuoso, soprattutto alla luce delle reminiscenze infermieristiche de “La Joya“.

Al di là dell’indiscutibile volontà di Paulo nel voler tornare quanto prima a disposizione di Mou, va sottolineato come l’attuale e grandissimo obiettivo dell’ex Juventus sia quello di partecipare ad un Mondiale che sa di poter svolgere da protagonista e che, come qualsiasi calciatore a questo livello, rappresenta una delle competizioni più belle da affrontare, ancor di più se si pensa al valore che assumerà per l’Argentina per la questione Messi.

Con un annuncio social criptico (ma nemmeno tanto) Dybala ha intanto voluto lasciar trasparire per l’ennesima volta il suo anelito al voler tornare in campo, anche con la casacca sudamericana. “L’energia e la persistenza conquistano tutte le cose” ha scritto sotto uno scatto che lo ritrae su una spiaggia probabilmente del litorale romano in compagnia dei suoi due cani. In Argentina lo aspettano, nella Capitale ancora di più.