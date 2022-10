Arriva la sentenza ufficiale, Roma-Napoli perde un altro big

Arriva la sentenza ufficiale: Roma-Napoli, dopo gli esami di questa mattina, perde un altro big. C’è il comunicato che spiega tutto

Esami strumentali svolti. E arriva così la sentenza ufficiale. O quasi. Roma-Napoli del prossimo 23 ottobre in programma all’Olimpico perde un altro big. Spalletti insomma, dopo Rrahami, non potrà nemenno contare sul centrocampista uscito malconcio dalla sfida contro l’Ajax in Champions League.

“Frank Anguissa, come da programma, ha effettuato questa mattina esami clinici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà le terapie già cominciate”. Questa la nota del club azzurro uscita pochi minuti fa sul sito ufficiale della società campana. Non si parla di tempi di recupero, ma per questo tipo di infortunio sono almeno di dieci giorni. Forse qualcosa in più. E visti i molteplici impegni ravvicinati che ci saranno da qui al prossimo Mondiale, probabilmente Spalletti non rischierà.

Arriva la sentenza, Anguissa out

Ora non c’è dubbio che Anguissa cercherà davvero di fare di tutto per esserci ma appare una soluzione assai improbabile. Insomma, la sua assenza è ufficiale nel big match del weekend successivo a quello che vedrà la formazione di Mourinho impegnata sul campo della Sampdoria.

Siamo certi dell’assenza di Anguissa perché anche Dybala, nel corso delle passate stagioni quando vestiva la maglia della Juventus, ha avuto un infortunio del genere. All’inizio il comunicato della società bianconera dava come tempi di recupero appunto una decina di giorni, che poi sono diventati molti di più per alcuni problemi in fase di guarigione che hanno colpito l’attuale attaccante della Roma.