Roma, Wijnaldum va veloce: prossimo mese decisivo

La Roma aspetta Gini Wijnaldum, infortunatosi due messi fa in uno scontro in allenamento: il prossimo mese sarà decisivo per il rientro

La situazione infortuni in casa Roma è diventata molto pesante. I giallorossi continuano a perdere pezzi a ogni partita e i tempi di recupero non sono mai brevi. L’ultimo a fermarsi è stato Paulo Dybala contro il Lecce, che ha rimediato la lesione del retto femorale calciando il rigore decisivo per vincere la partita. Per l’argentino anche il Mondiale è a rischio ora.

Due mesi fa invece a dire definitivamente addio al Mondiale con la sua Olanda è stato Gini Wijnaldum, che in uno scontro in allenamento con Felix Afena-Gyan, ormai ex Roma, ha rimediato la frattura della tibia. L’olandese però va veloce sulla tabella di marcia per il recupero e il prossimo mese sarà quello decisivo.

Roma, Wijnaldum termina la prima fase di riabilitazione: prossimo mese decisivo

Un inizio di avventura nella capitale sicuramente sfortunato per Georginio Wijnaldum. Il centrocampista arrivato dal Psg e accolto con grande entusiasmo dai tifosi della Roma, ha indossato la maglia giallorossa solo per pochi minuti a Salerno prima del tragico infortunio. Rottura della tibia e rientro a gennaio, dicendo addio anche al Mondiale.

L’olandese però non si è mai perso d’animo e ha iniziato a lavorare sodo per ridurre i tempi. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ Wijnaldum sta concludendo la prima fase della riabilitazione e tra fine ottobre e inizio novembre tornerà a Roma per iniziare la fase di riatletizzazione. Ovvero far riacquistare tono muscolare alla gamba che una settimana fa ha tolto il gesso. Il prossimo mese dunque sarà già decisivo per il ritorno in campo dell’olandese, che rimane previsto per gennaio al momento.