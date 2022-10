Adani contro Cassano, difesa la Roma di Mourinho: “Questo è giocare bene”

Adani contro Cassano, il difensore difende Mourinho e parla di un elemento che tutti non ricordano. La perdita è stata pesante

Ieri alla BOBO TV, Antonio Cassano ha attaccato Mourinho. Il barese è quasi ossessionato dallo Special One e in ogni occasione lo cita nei suoi discorsi. Ha cercato di dispensare consigli l’ex giocatore della Roma all’attuale allenatore giallorosso, spiegandogli quello che dovrebbe fare per arrivare quarto in classifica. “Aggiornarsi come Pioli” ha detto il barese.

Bene, sempre nella stessa trasmissione su Twitch, Lele Adani ha difeso Mourinho andando contro quelle che sono state le dichiarazioni di Cassano. Intanto ha spiegato il suo concetto su quello che secondo lui è giocare bene: “Creare i presupposti per meritarsi un risultato favorevole. Non fare una gara di palleggi”.

Adani contro Cassano, la difesa a Mourinho

Poi, Adani, si è soffermata su quella che forse è stata una delle migliori prestazioni della Roma in questa stagione, la partita contro l’Atalanta, dove i giallorossi hanno perso: “Capita una volta, al massimo due. Ma se tiri 10 volte in porta a hai sicuramente più possibilità di vincere”. Infine, un passaggio su quello che è stato l’infortunio a Wijnaldum: “Ha perso un giocatore importante che avrebbe alzato il baricentro. La pressione l’alleggerisce e il ritmo lo diversifichi con la palla e questo con il centrocampista olandese lo potevi fare meglio. Per i giallorossi sicuramente è una perdita grossa” ha concluso Adani.