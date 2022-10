Allarme Berardi, nuovo infortunio e occhi lucidi in panchina

Allarme Berardi, a tre settimane da Sassuolo-Roma il giocatore, appena tornato in campo, è uscito di nuovo per un problema muscolare

Sembrava la fine di un incubo. Invece il tunnel sembra essere stato ripreso. Domenico Berardi era appena tornato in campo questa sera con il suo Sassuolo nella gara contro l’Atalanta dopo uno stiramento che l’ha tenuto lontano dal campo per oltre un mese. Ma dopo venti minuti s’è fatto male di nuovo e le prime notizie che arrivano non sono di certo positive.

Intanto c’è da guardare il lato umano: un giocatore che si fa male è sempre un dispiacere per tutti, soprattutto se si tratta di un elemento appena tornato in campo dopo un lungo calvario. Poi c’è quello ovviamente che riguarda il giocatore, come professionista, che attraversa un momento così. Intanto Berardi non è riuscito a trattenere le lacrime in panchina.

Allarme Berardi, ecco le prime notizie

Intanto al giocatore è stato messo del sui flessori della coscia sinistra. Ovviamente non si hanno delle notizie ulteriori in questo momento e molto lo si capirà solamente dopo gli esami strumentai ai quali il calciatore si sottoporrà nelle prossime ore. La sfida contro la Roma è prevista il prossimo 9 novembre, a così, a primo impatto, difficilmente l’attaccante calabrese della nazionale azzurra di Roberto Mancini sarà in campo contro la formazione allenata da José Mourinho.