Calciomercato Roma, ‘schiaffo‘ alla concorrenza: blitz per la firma

Calciomercato Roma, la volontà è quella di rinnovargli il contratto in scadenza el 2023. Anche la Juve è avvisata.

Dopo il pareggio ottenuto contro il Betis, la Roma si rituffa in campionato per provare a dare continuità alle ultime vittorie contro Inter e Lecce, che hanno consentito alla compagine giallorossa di accorciare il gap rispetto al treno Champions League. Tuttavia, a poco più di due mesi dall’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, rumours ed indiscrezioni continuano a calamitare l’attenzione mediatica.

In questo primo scorcio di stagione la compagine giallorossa è stata falcidiata da numerosi infortuni soprattutto sulle catene esterne. Se Karsdorp è sempre più vicino al rientro, tempi di rientro molto più lunghi per Celik. Ragion per cui, Mou è costretto a fare di necessità virtù, adattando Zalewski sulla corsia destra, concedendo maggiore spazio a Leonardo Spinazzola sull’altra corsia. Tuttavia, chissà che Pinto non riesca a piazzare un altro colpo sulle corsie laterali.

Calciomercato Roma, lo United non molla Dalot: lo scenario

Non è un caso che nelle ultime settimane sia ritornato in auge il profilo di Diogo Dalot. Legato al Manchester United da un contratto in scadenza nel 2023, il terzino cresciuto nelle giovanili del Porto continua ad essere al centro di numerose voci di mercato. Accostato in Italia sia alla Juventus che alla Roma (anche il Milan, però, avrebbe già effettuato dei sondaggi esplorativi), il classe ’99 nativo di Braga ha mercato soprattutto in Liga, dove il Barcellona lo monitora con molta attenzione.

I “Red Devils”, però, non hanno alcuna intenzione di lasciarselo scappare. Lo United già da tempo aveva manifestato il desiderio di rinnovargli il contratto. Scenario confermato dalle ultime indiscrezioni riferite da ESPN, secondo cui il club di Manchester sarebbe intenzionato ad accelerare i tempi e trovare l’accordo per il rinnovo di Dalot in tempi relativamente brevi.