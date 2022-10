Calciomercato Roma, lo riportano in Serie A: testa a testa con la Juve

Calciomercato Roma, intreccio con la Juve e possibile colpo in mediana a prezzo ridotto: le ultime indiscrezioni dalla Spagna.

Un occhio al campo, e un altro rivolto inevitabilmente al mercato. In questa duplice prospettiva si orienta lo sguardo degli addetti ai lavori, che oltre a tastare con mano il proprio operato avendo i riscontri delle gare ufficiali, sono intenti già a programmare i prossimi colpi.

In questo primo scorcio di stagione l’organico di José Mourinho ha mostrato spunti molto interessanti. Dopo aver ritrovato quella compattezza a livello difensivo che era stato uno dei lei-motiv della vittoria della Conference League e della risalita in campionato, i giallorossi vogliono dare quel qualcosa in più anche in termini di produzione offensiva. Facile a dirsi, più difficile a farsi, anche perché Mou deve fare i conti costantemente con un’emergenza che ormai non può più essere trascurata. E chissà che qualche aiuto sotto questo punto di vista non possa arrivare dal mercato…

Calciomercato Roma, intrigo De Paul: cosa sta succedendo

Nelle ultime settimane sono trapelate dalla Spagna con sempre più insistenza indiscrezioni riguardanti il futuro di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino, infatti, non sarebbe più considerato incedibile dall’Atletico Madrid, che ne avallerebbe la cessione a cifre drasticamente inferiori rispetto agli oltre 35 milioni di euro sborsati per portarlo nella Capitale spagnola.

Secondo quanto riferito da Marca, sia il Milan che la Juventus starebbero sondando la situazione, pronte a capitalizzare l’occasione venutasi a creare. Ricordiamo che i bianconeri, così come la Roma, non possono ingaggiare extracomunitari. Quello di De Paul è comunque un profilo accostato da mesi anche alla Roma, e che potrebbe tornare in auge nel corso dei prossimi mesi.