Calciomercato Roma, un big della Juve per Mou: sfida all’Inter

Calciomercato Roma, arriva la conferma. Sfida a Marotta per il colpo a costo zero in casa Juventus. Gli ultimi aggiornamenti.

I giallorossi sono attesi prossimamente da una parentesi di impegni tutt’altro che snobbabili, in campionato e in Europa League. Il percorso in Serie A è stato fin qui abbastanza positivo, seppur macchiato dalle due sconfitte contro Udinese e Atalanta. Discorso ben diverso quello invece applicabile al contesto continentale, alla luce di difficoltà emerse già con il Ludogorets e fin qui condannanti i capitolini alla relegazione in Conference League.

Pur essendo stata una competizione onorata e vinta da Mourinho, José non ha mai nascosto il suo anelito al voler andare avanti nella competizione europea intermedia, conquistata grazie al piazzamento in campionato lo scorso anno ma fin qui scenario di un solo pareggio e di una sola vittoria, in contrapposizione alle due sconfitte cui Pellegrini e colleghi dovranno dare immediata risposta. Fondamentale il centrare i tre punti contro Helsinki e Ludogorets per mantenere accesa la speranza di approdo agli scontri con gli “squali” provenienti dalla Champions.

Calciomercato Roma, le ultime su Cuadrado e la sfida all’Inter

Un iter che Mou avrebbe volentieri risparmiato, provando a centrare un primo posto ad oggi pura utopia e che porta la squadra a porsi l’obiettivo di arrivare ad ogni costo davanti al Ludogorets. Il tutto senza ovviamente dimenticare di quanto accadrà in campionato, a partire dalla trasferta ligure di dopodomani, contro la nuova Sampdoria di Stankovic. Essa precederà poi il terzo big match, più che sentito, contro il Napoli del grande ex Spalletti, fautore di una crescita lapalissiana di Simeone e compagni.

Intanto, attendendo i responsi del prato verde, riferiamo di seguito le ultime novità sul fronte mercato. Dopo le voci dei giorni scorsi, anche Calciomercatoweb.it ha sottolineato come la Roma sia destinata a rappresentare una pretendente per l’ingaggio a costo zero di Juan Cuadrado. Non proprio tra i migliori in questa difficile fase juventina, il colombiano andrà in scadenza nel 2023 e ha generato diverse attenzioni in Italia e non solo.

Tra queste, appunto, non solo quelle dell’Inter ma anche di una Roma reduce da un periodo emergenziale sulla catena di destra e che vede in Juan non solo un elemento qualitativo ed esperto ma anche eclettico per poter tornare utile a Mourinho in plurime posizioni.