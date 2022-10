Calciomercato Roma, asta nerazzurra: sfida alla Juve

Scatta l’asta in Serie A per il difensore. La Roma sfida l’Inter e la Juventus per il centrale che Mourinho aspetta da tempo

Da quando è alla Roma per José Mourinho c’è un particolare pallino in chiave calciomercato, ovvero quello di prendere un difensore. Infatti il tecnico portoghese ha da tempo bisogno un ulteriore difensore centrale utilizzando la difesa a tre e avendo solo Kumbulla come sostituto di ruolo. Le varie vicissitudini legate agli infortuni però hanno portato durante le sessioni di mercato a dover virare su altri obiettivi.

Questa volta però Tiago Pinto e la Roma stanno lavorando per accontentare Mourinho con un difensore. L’obiettivo potrebbe essere in Serie A, ma bisognerà sfidare due Juventus e Inter.

Calciomercato Roma, Okoli l’obiettivo in difesa: sfida a Inter e Juventus

La Roma ha bisogno da tempo di un difensore centrale e dunque è al lavoro con Tiago Pinto per trovarne uno che possa aiutare José Mourinho ad avere più risorse per la retroguardia. Secondo quanto riportato da ‘Dailynews24.it’, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Caleb Okoli.

Il difensore dell’Atalanta classe 2001 sta diventando sempre più importante per Gasperini, con 8 presenze in questo inizio di stagione, di cui 6 da titolare. Contro la Roma entrò nella ripresa disputando un’ottima gara e fermando le avanzate giallorosse. Attualmente la sua valutazione sarebbe di circa 5 milioni, ma da qui alla prossima estate potrebbe salire molto. Per Okoli però la Roma dovrà sfidare l’interesse di Inter e Juventus, anche loro sulle tracce del centrale nerazzurro.