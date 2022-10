Calciomercato Roma, rinnovo anticipato: firma più vicina

La Roma è già al lavoro per un importante prolungamento di contratto: rinnovo anticipato, condizioni già quasi raggiunte

Calciomercato di gennaio che si avvicina ma la Roma oltre a pensare ai possibili rinforzi che serviranno a Mourinho per la seconda parte di stagione, lavora ai rinnovi più importanti. In questo periodo il tecnico giallorosso dovrà fare a meno di Paulo Dybala, out dopo l’infortunio contro il Lecce. L’argentino tornerà a indossare la maglia giallorossa solo nel 2023, con la speranza però di poter partecipare al Mondiale in Qatar con l’Albiceleste.

Così a guadagnare maggiore spazio è inevitabilmente Andrea Belotti, che già contro il Betis in Europa League è andato a segno e ha dimostrato una buona forma. Proprio per il ‘gallo’ il rinnovo di contratto potrebbe essere anticipato.

Calciomercato Roma, Belotti già vicino al prolungamento automatico: le condizioni sono quasi state raggiunte

Andrea Belotti ha regalato alla Roma un pareggio di fondamentale importanza per il cammino in Europa League contro il Betis. L’ex Torino ha dimostrato un’importante crescita a livello di forma e anche di realizzazione, visto che i gol sarebbero potuti essere due se il Var non ne avesse annullato uno per un fuorigioco millimetrico.

Così, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, il rinnovo di Andrea Belotti sembrerebbe essere può vicino del previsto. Infatti nel contratto dell’attaccante per il prolungamento automatico è richiesto il 60% di presenze in stagione, quindi circa 21 in totale. Ben 10 Belotti le ha già realizzate. Ora con l’assenza di Dybala nelle prossime otto partite potrebbe trovare maggiore spazio e dunque potrebbe arrivare già a 18 presenze. Ne basterebbero tre, o poco di più a fine stagione, per far scattare il rinnovo automatico e dunque blindare la sua presenza nella capitale fino al 2025. Dunque Pinto inizia a stipulare il nuovo contratto, visto che Belotti va veloce verso il rinnovo.