Probabili formazioni Sampdoria-Roma: Mourinho cambia ancora

Probabili formazioni Sampdoria-Roma, Mourinho senza scelte: ecco la probabili formazione dei giallorossi in vista del posticipo di lunedì pomeriggio

Mourinho cambia ancora. E avrebbe due idee importanti lo Special One in vista della gara di lunedì pomeriggio contro la Sampdoria di Stankovic in trasferta. Due idee che girano nella testa dello Special One, secondo il Corriere dello Sport, sin dai minuti finali della gara contro il Betis in Spagna. E’ pronto a cambiare ancora il tecnico, e potrebbe muovere due pedine che fino al momento sono apparse fondamentali nel suo scacchiere.

Partiamo dalla prima: giovedì in mezzo al campo, quello che sembrava essere uno degli elementi bocciati dal tecnico portoghese, Camara, appena entrato in campo ha dato un buon apporto alla squadra ed ha pure servito l’assist per Belotti. Ecco, potrebbe essere lui la sorpresa visto che potrebbe avere una maglia da titolare insieme a Cristante. Dovrebbe essere Matic quello a lasciargli il posto. Un premio alla prestazione e chissà che non possa diventare una cosa normale.

Probabili formazioni Sampdoria-Roma, Belotti davanti

E poi visto anche il momento di Abraham, che sembra un lontano parente dell’attaccante spietato che lo scorso anno ha trascinato la squadra, potrebbe essere l’ora in campionato anche di Belotti da titolare. Questa volta proprio per scelta tecnica e non per turnover in vista di altre uscite. Nella testa di Mou il Gallo non è un vice Abraham, ovviamente, ma è più una spalla e la sensazione è che in questo momento potrebbe anche scavalcare l’inglese in quelle che sono le gerarchie. Insomma, in campo ci va chi sta meglio e chi garantisce prestazioni importanti.

Per il resto le scelte sono fatte con Rui Patricio in porta, Mancini, Smalling e Ibanez dietro. Zalewski a desta e Spinazzola a sinistra, con Cristante e appunto il guineano al suo fianco. Pellegrini e Zaniolo alle spalle dell’attaccante azzurro. L’undici dovrebbe essere questo.