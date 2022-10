Roma, Dybala osservato speciale: sono già in città

Roma, Paulo Dybala è l’osservato speciale: gli emissari sono già in città e ci rimarranno ancora per molto tempo

L’infortunio di Dybala ha principalmente messo nei guai la Roma, che per il 2002 ha salutato la Joya. Mourinho lo ritroverà solamente il prossimo anno, dopo la lesione al retto femorale della gamba sinistra che l’ex Juventus si è procurato nel momento in cui ha battuto – e realizzato – il rigore che poi si è rivelato decisivo conto il Lecce in campionato. Una sfortuna incredibile.

Ora, con il Mondiale alle porte, e con i vari commissari tecnici alle prese con quelle che saranno le convocazioni, c’è anche la situazione Dybala che tiene banco, ovviamente. E secondo quanto riportato da dobleamarilla.com, anche l’Albiceleste giustamente sta cercando di capire se Paulo Dybala è convocabile. Ed è per questo che ha mandato dei medici in Europa per visionare da vicino le condizioni.

Roma, Dybala osservato speciale

Da dieci giorni i medici argentini sono in Europa. E uno si fermerà a Roma per monitorare la situazione attorno all’attaccante giallorosso. Dall’altra parte dell’Oceano c’è apprensione e ce ne sarà fino alla fine, non solo per Dybala ma anche per Di Maria a quanto pare, anche se lo juventino dovrebbe essere comunque convocabile.

Attenzione massima insomma, e focus su quelli che saranno gi sviluppi della situazione attorno alla Joya. Che ovviamente vorrebbe andare in Qatar, così come tutti i suoi compagni. Ma dovrà anche capire quale sarà il suo stato di forma fisica e soprattutto non rischiare problemi più importanti in futuro. La Roma insomma avrà la visita quotidiana di un altro medico.