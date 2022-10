Conte come Mourinho, l’hanno scoperto in Inghilterra

Conte come Mourinho, in Inghilterra hanno prontamente notato la grande “imitazione” del mister del Tottenham dopo la scelta presa da José durante la sua penultima esperienza in Premier League.

Il tecnico dei giallorossi è ormai nella Capitale da più di un anno, dopo essersi insidiato con l’appeal di salvatore della patria e, soprattutto, di tecnico in grado di sollevare la Roma da un momento storico non proprio felicissimo. Con lo Special One il club dei Friedkin ha catalizzato un upgrade che più volte abbiamo definito olistico e che riflette l’anelito del mondo di Trigoria tutto a voler migliorare in termini di internazionalizzazione e branding.

Al di là della gioia diffusasi tra le fila giallorosse in quel caldo e fino a quel momento anonimo 4 maggio, va detto che la presenza di Mou ha anche acuito il fascino di una Serie A che attualmente vanta solamente Allegri come nome illustre, unitamente alla rivelazione maggiore di questi ultimi anni come Pioli e un tecnico da sempre garante di nobili piazzamenti come Luciano Spalletti. Particolare attenzione suscitava però inizialmente anche la possibilità di assistere a un confronto Mourinho-Conte, alla luce della dialettica nata ai tempi della Premier League e che sembrava poter rendere l’ostilità sportiva contro l’Inter ancora più affascinante.

Conte come Mourinho ai tempi di Manchester: il tecnico non ha dubbi

Il lustro di tale dicotomia è poi in realtà rimasto intatto grazie alla scelta della società meneghina di puntare sull’ex Lazio, Simone Inzaghi. Ad oggi, però, Mou non ha ancora potuto affrontare quell’Antonio Conte ancora sulla panchina interista nelle settimane dell’approdo di José nella Capitale ma alla fine decisosi ad abbandonare il mondo nerazzurro per una serie di scelte ben note e chiare a tutti. Ciò che merita particolare attenzione è però il dettaglio non sfuggito a Goal.com, che ha recentemente parlato di una particolare similitudine tra Antonio e José.

Superata la fase della scarsa diplomazia tra i due ai tempi della Premier, non sono mancate parole di stima tra i due ex Inter, accomunati da questa somiglianza evidenziata dalle penne inglesi. Proprio come accaduto a Mourinho durante tutta la sua permanenza a Manchester, anche Antonio Conte ha fin qui condotto nel Nord di Londra una vita “comoda”. Il riferimento non è però allo stipendio elevatissimo garantito lui dal Tottenham quanto, piuttosto, la decisione di alloggiare nel cuore della capitale anglosassone all’interno di un albergo.

Stessa decisione presa da Mou, come dicevamo, ai tempi dei Red Devils, attratto sicuramente dalla comodità che una decisione del genere sottintende. Una possibilità non per tutti, certo, ma che, come ammesso dallo stesso Conte, fa sentire il leccese come a casa, soprattutto alla luce della decisione presa da moglie e figlia di restare in Italia.