Sampdoria-Roma, Mourinho ci crede: recupero lampo

Sampdoria-Roma, Mourinho ci crede: possibile recupero dell’ultim’ora per lo Special One. La decisione arriverà solamente domani

Ci spera Mourinho, per quello che potrebbe davvero essere un recupero lampo e di conseguenza una buona notizia per lui e per la sua squadra. Una decisione definitiva, in ogni caso, verrà presa solamente nella giornata di domani: oggi verranno testate quelle che sono le sue condizioni fisiche. Ma le speranze ci sono. Mourinho, a quanto pare, ci crede.

In ogni caso se non sarà a Genova contro la Samp sarà all’Olimpico la prossima settimana contro il Napoli. Karsdorp ha praticamente bruciato le tappe: ci si aspettava un suo rientro alla fine del mese di ottobre, invece con due settimane di anticipo l’esterno olandese potrebbe essere a disposizione dello Special One. Ed è ovviamente un bene, visto anche che Celik è fuori.

Sampdoria-Roma, Karsdorp potrebbe rientrare

Nella settimana che volge al termine Karsdorp ha lavorato parzialmente con il gruppo e alla vigilia della sfida contro il Betis ha svolto lavoro in maniera individuale. Ieri ha svolto l’intero allenamento insieme alla squadra – spiega il Corriere dello Sport – ma ha ovviamente bisogno di lavorare per riprendere la migliore condizioni fisica. Oggi e domani quindi saranno le giornate decisive: se l’olandese riuscirà a lavorare interamente con il gruppo, allora una sua convocazione per la gara di Genova appare scontata. Altrimenti, l’obiettivo, è già prefissato. La gara contro il Napoli di Spalletti sarà quella del rientro di Rick.