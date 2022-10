Sampdoria-Roma, UFFICIALE: speranza tramontata, si allena ancora a parte

Sampdoria-Roma, arriva l’annuncio ufficiale del club blucerchiato circa le condizioni degli uomini di Stankovic dopo la seduta di allenamento odierna.

Dopo la trasferta spagnola in quel di Siviglia contro il Betis, gli uomini di Mourinho sono adesso attesi dal non meno delicato o importante incrocio contro la Sampdoria. Incassato l’1 a 1 in Spagna, in grado di evitare una sconfitta che avrebbe condannato quasi definitivamente la Roma alla discesa nella cadetta ma ben nota Conference League, Pellegrini e colleghi voleranno prossimamente alla volta di Genova, per affrontare la compagine allenata dal da poco arrivato Stankovic.

Quest’ultimo è subentrato a Giampaolo dopo le reiterate difficoltà dell’ex Milan che hanno portato i liguri in una zona di classifica non proprio nobilissima. Il ritorno del Maestro, insomma, non è stato dei più felici e la soluzione emergenziale rispondente al nome del grande ex Inter sottolinea tutto l’anelito del club al voler crescere e ritrovare la retta via per affrontare il campionato con grande tranquillità e lungi da insidie.

Sampdoria-Roma, ancora recupero per De Luca e Winks: le ultime tra le fila di Stankovic

Marassi è storicamente un campo ostico per i giallorossi, cadutici più volte ma distintisi in altre occasioni anche per grandi prestazioni e vittorie. Basti pensare all’iconica esultanza di De Rossi una settimana dopo la sonora sconfitta contro il Napoli ai tempi del traghettatore Ranieri ma anche alla beffarda doppietta di Muriel negli spezzoni finali del secondo tempo ai tempi di Spalletti, mortificando e annullando il gol del momentaneo vantaggio segnato con la grande presa di tempo da parte di Edin Dzeko su Skriniar.

Impossibile poi non citare il gol di Totti ma anche i tanti altri aneddoti che ricordano quanto accaduto in un palcoscenico importante e storico come quello genovese. Restando al presente, si sottolinei come la Roma ha il dovere di portare a casa i tre punti, al netto della consapevolezza delle plurime asperità celantisi dietro la gara, soprattutto dopo il dispendio di giovedì e alcune assenze registratesi nell’ultimo periodo che hanno depauperato la serenità di Mourinho da questo punto di vista.

Guardando in casa degli avversari, ricordiamo come nemmeno la Sampdoria stia vivendo un gran momento, come raccontatovi in questi giorni e come emerso anche dal comunicato ufficiale pubblicato dal club in queste ore. “Meno due alla Roma. In vista della sfida casalinga con i giallorossi, in programma lunedì al “Ferraris” (ore 18.30), Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto sul campo 2 del “Mugnaini” una seduta mattutina caratterizzata da attivazione atletica, esercitazione tattica e partitella a campo ridotto. Per quanto riguarda i singoli, Manuel De Luca ed Harry Winks hanno seguito i rispettivi percorsi di recupero; terapie e fisioterapia per Jeison Murillo. Domani, domenica, è in programma la rifinitura pomeridiana“.

Oltre Murillo, dunque, sembra difficile vedere il centrocampista del Tottenham all’azione, contrariamente a quanto sperato da Stankovic fino a qualche giorno fa.