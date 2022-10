Calciomercato Roma, addio a fine stagione: quella clausola dimenticata

Il calciomercato non si ferma mai e si torna a parlare di quella clausola nel contratto che potrebbe portare all’addio a fine stagione

Il calcio è entrato in un periodo in cui le partite tra campionato e coppe saranno tutte molto ravvicinate prima dell’inizio del Mondiale in Qatar in programma tra circa un mese. Nel frattempo all’interno dei club non si ferma il lavoro in chiave calciomercato, vista proprio la pausa che darà modo ai dirigenti di lavorare più a lungo sulle trattative.

In casa Roma invece si torna a parlare di una clausola presente nel contratto di un giocatore che a fine stagione potrebbe portare al suo addio senza passare per la società giallorossa. Un accordo quasi dimenticato che potrebbe cambiare il futuro della rosa giallorossa.

Calciomercato Roma, Abraham tra gol e Chelsea: gli 80 milioni della clausola non vanno dimenticati

In questo inizio di stagione Tammy Abraham non è di certo lo stesso dello scorso anno. Un anno fa i tifosi della Roma rimanevano impressionati dalle qualità dell’inglese arrivato dal Chelsea, che poi ha chiuso l’annata con 26 gol all’attivo. Adesso però il bomber sembra esserci ‘inceppato’.

Il gol manca da oltre un mese, dalla trasferta di Empoli vinta per 1-2. La fiducia da parte del mister e dei compagni non manca sicuramente, è solo un aspetto psicologico da risolvere. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, non va dimenticata poi la clausola da 80 milioni che si attiverà la prossima estate e tramite la quale il Chelsea potrebbe strapparlo alla Roma senza il bisogno di intavolare trattative. Adesso, con un Abraham sottotono, non se ne parla. Ma il rischio che da qui a giugno prossimo i ‘Blues’ possa riportarlo a Londra continua a essere reale.