Calciomercato Roma, assist Juventus: doppio affare a sorpresa

Calciomercato Roma, colpaccio in Liga e nuovo intreccio con la Juventus: doppio affare in canna, cosa sta succedendo.

In questa prima parte di stagione Mourinho ha quasi sempre fatto affidamento alla coppia di centrocampo formata da Matic e Cristante. Come confermato dallo “Special One” in persona, però, strutturalmente i due mediani sono piuttosto simili, e non è un caso che in alcune circostanze i giallorossi abbiano ricontrato delle difficoltà nella zona nevralgica del campo.

Reduce dal doppio confronto con il Betis Siviglia, i radar degli uomini mercato giallorossi non hanno perso tempo e si sono subito fiondati su Guido Rodriguez, che all’andata ha gelato l’Olimpico con un goal dei suoi. Legato agli andalusi da un contratto in scadenza nel 2024, il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Come riferito da Estadio Deportivo, il Betis vorrebbe provare a chiudere la querelle legata al prolungamento in tempi relativamente brevi. Tuttavia, non sono esclusi colpi di scena.

Calciomercato Roma, intreccio con la Juve: le ultime

Secondo quanto evidenziato dalla stessa fonte, potrebbe prendere corpo un interessante intreccio con la Juventus. Il Betis, infatti, avrebbe cominciato a sondare il terreno per Adrien Rabiot: il centrocampista transalpino non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2023, e potrebbe cambiare aria a stretto giro di posta. L’ipotesi di un ritorno al Psg non è affatto da escludere, ma al momento non si segnalano novità sotto questo punto di vista. Nel caso in cui si materializzasse l’addio di Rodriguez, dunque, il Betis potrebbe dunque affondare il colpo per la mezzala francese.

La Roma chiaramente segue anche altri tipi di obiettivi. Dopo un lungo corteggiamento andato a vuoto la scorsa estate, non è escluso che il profilo di Frattesi possa nuovamente calamitare le attenzioni mediatiche.