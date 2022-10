Calciomercato Roma, la Juve piazza il sorpasso: affare lampo

Calciomercato Roma, la Juventus fa sul serio e potrebbe affondare il colpo già a gennaio: ecco la base d’asta.

Manca sempre meno al fischio d’inizio della gara di Marassi, per una Roma che contro la Sampdoria va alla ricerca di conferme importanti in campionato. Un eventuale successo garantirebbe alla compagine di Mourinho tre punti con cui provare a tenere il passo delle prime della classe, e di accodarsi al treno Champions League.

La sessione invernale di calciomercato, però, non è distante. I giallorossi stanno già scandagliando il terreno alla ricerca di dialoghi con cui poter anticipare la concorrenza. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Camara, il GM dei capitolini Tiago Pinto ha svelato come l’obiettivo dei giallorossi non fosse mettere le mani su eventuali svincolati. Ecco perché la Roma sta preferendo temporeggiare, per riuscire a portarsi avanti su altri tipi di obiettivi in grado di rimpolpare l’organico a disposizione di José Mourinho.

Calciomercato Roma, 10 milioni per Kiwior: la Juventus fa sul serio

Un possibile innesto, sotto questo punto di vista, potrà essere effettuato in difesa. Non è da escludere, infatti, un possibile addio di Kumbulla, che continua ad avere diversi estimatori in Serie A. Un nuovo acquisto per il reparto arretrato potrebbe però concretizzarsi indipendentemente dalla possibile uscita dell’ex Hellas Verona. Uno dei nomi sondati dai giallorossi è quello di Jakub Kiwior, difensore polacco in forza allo Spezia che anche in questa stagione sta confermando gli enormi segnali di crescita manifestati lo scorso anno.

Incensato pubblicato da Robert Lewandowski, il roccioso e tecnico centrale di piede mancino sta calamitando le attenzioni di diversi addetti ai lavori. Qualche mese fa il West Ham ha provato seriamente a capire i margini di manovra: la trattativa con lo Spezia, però, si è arenata al cospetto della volontà dei liguri di non privarsi del proprio gioiello. Accostato anche al Milan, Kiwior sarebbe finito prepotentemente in orbita Juventus. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, infatti, i bianconeri sarebbero intenzionati a fare sul serio, affondando il colpo già a gennaio. La base d’asta dalla quale partire si aggira comunque sui 10 milioni di euro.