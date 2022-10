Calciomercato Roma, ha vinto Pinto: concorrenza sbaragliata e firma a zero

Calciomercato Roma, accordo trovato e firma fino al 2027. Termina a favore dei giallorossi una telenovela iniziata non poco tempo fa.

Siamo tutti consapevoli di quella che è stata l’importanza di Tiago Pinto nel percorso di crescita del club giallorosso in questi mesi, contraddistinti dalla presenza di Mourinho in panchina ma anche da società e dirigenza in grado di supportare degnamente una presenza così nobile e altisonante. Sovente si è evidenziato l’upgrade della Roma da tanti punti di vista, non solo tecnico. Non è un caso, dunque, che in meno di dodici mesi José sia già riuscito a portare a casa un trofeo, raccogliendo i primissimi frutti di una semina ancora nel vivo.

Protagonisti principali, Special One a parte, i tanti addetti ai lavori operanti ai piani alti di Trigoria, fin qui distintisi per un lavoro nobile che, seppur macchiato da alcuni errori squisitamente umani, ha permesso di contribuire a quell’iter di maturazione catalizzato dall’arrivo dei Friedkin più di due anni fa. Restando sulle sole questioni di campo, non si può nascondere l’evoluzione della rosa in questi mesi, grazie a quel su citato Tiago e ai suoi colleghi.

Calciomercato Roma, Solbakken da Mourinho: firma fino al 2027, ecco quando

Questi ultimi hanno operato al fine di assecondare gli aneliti principali di Mourinho, senza però per questo perdere di vista i mantra di sostenibilità lanciati da Dan e Ryan sin dal primo giorno in cui abbiano messo piede nella Capitale. Conference a parte, i frutti raccolti hanno interessato anche l’approdo dei nuovi giocatori, destinati a rappresentare solamente una parte degli elementi che Pinto cercherà di consegnare a Mou anche nel prossimo futuro.

Nella rosa dei rinforzi, figura da tempo anche Ola Solbakken, la cui storia è ormai nota a tutti, così come l’ingerenza di un Napoli che sembrava poter mettere in seria difficoltà il piano tracciato per garantirne l’approdo all’ombra del Colosseo. Il Tempo ha però evidenziato come il quasi ex Bodo Glimt sarà il primo rinforzo giallorosso, alla luce dell’accordo raggiunto che lo porterà alla firma di un contratto valevole fino al 2027.

Dopo le diverse ostilità legate non solo alla presenza del club partenopeo ma anche alla fermezza dei norvegesi, contrari nell’assecondare la richiesta giallorossa di liberarlo prima della scadenza contrattuale tramite un indennizzo, è stata trovata una quadra. Firmerà per quella squadra affrontata già quattro volte il prossimo mese.